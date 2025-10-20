ذهبيتان لمربط دبي في ختامي مهرجان الشارقة للجواد العربي 2025



كان الحصاد الذهبي عنواناً للتألق في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي 2025 الإنتاج المحلي، حيث واصل مربط دبي تألقه وتفوقه المعتاد في ساحات عروض الجمال، بحصده كأسين ذهبيتين عن جدارة، من خلال الفرس «دي رسيل» والمهر «دي مزيون»، مؤكداً مكانته الرائدة ودوره المحوري في دعم وتفعيل الإنتاج المحلي للخيل العربي، وأحرزت إسطبلات الأريام إحدى الكؤوس الذهبية، لتؤكد مكانتها ضمن أبرز الإسطبلات المنتجة للخيل العربي، وشهد المهرجان أيضاً توزيع عدد من الكؤوس الفضية والبرونزية على نخبة من الملاك والمربين.



جاء ذلك بختام النسخة الـ22 للمهرجان الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية العديد من الدوائر الحكومية والخاصة ومرابط الخيول، بمشاركة 265 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات.



شهد عروض الختام الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيدالله مدير عام بطولة دبي للخيول، وخالد العميري مدير مربط عجمان، ومصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيول، وعدد من مسؤولي الدوائر والملاك ومربي الخيول.





وضمن نتائج البطولة، نالت المهرة «سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الكأس الذهبي في شوط المهرات بعمر سنة، والكأس الفضي للمهرة «الاريام عنيدة» لاسطبلات الاريام، والكأس البرونزي للمهرة «حسيبة الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني. وتوجت المهرة «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بكأس ذهب المهرات بعمر سنتين وأكبر، والكأس الفضي للمهرة «ع ج مجدين» لمربط عجمان، والكأس البرونزي للمهرة «الاريام عبور» لإسطبلات الأريام.

وانتزعت الفرس «دي رسيل» لمربط دبي الكأس الذهبي بشوط الأفراس، والكأس الفضي من نصيب «إ.س.سلمه» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، والكأس البرونزي «الاريام الظنة» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان ال نهيان



وفاز المهر «أ.س. غانم» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالكأس الذهبي في شوط المهور بعمر سنة واحدة، والكأس الفضي «منادي الزبير» للشيخ سلطان محمد عبدالله محمد علي ال ثاني، والكأس البرونزي «الاريام شهاب» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

نال المهر «دي مزيون» لمربط دبي الكأس الذهبي للمهور بعمر سنتين وأكبر، والكأس الفضي للمهر «إم زد أديب» لمالكه خليفه عبدالله النعيمي، والبرونزي للمهر «إ.س حسن» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي. وتوج الجواد «الاريام برجس» لاسطبلات الاريام بالكأس الذهبي في شوط الفحول، والكأس الفضي «فلاح الهواجر» لمالكه غانم محمد الهاجري، والكأس البرونزي «فهد ياس» لمالكه بخيت سعيد الكتبي.