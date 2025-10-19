«مربط دبي» يتألق في منافسات ثاني أيام «الشارقة للجواد العربي» الـ 22



تألق مربط دبي للخيول العربية في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي بنسخته الـ 22، حيث حققت أفراسه ومهوره العديد من الألقاب في منافسات قوية جمعت نخبة المرابط وملاك الخيول من الإمارات، جاء ذلك خلال المهرجان الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، ومشاركة 265 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات.

شهد عروض اليوم الثاني الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، والسباق الدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي للخيول وعدد من مسؤولي الدوائر والملاك ومربي الخيول.



وضمن النتائج، حصدت الفرس «دي راسل» لمربط دبي للخيول وبالقسم الأول للشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر من 4 – 5 سنوات 92.70 نقطة، والثانية «الاريام الظنة» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان 92.60 نقطة، والثالثة «فيغاس ار ام» لمالكها ريجيناردو جوس 92.20 نقطة.

وبالقسم الثاني، فازت الفرس «إ.س.سلمه» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 92.80 نقطة، والثانية «دي سيليه» لمربط دبي 92 نقطة، والثالثة «رانيا البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 92 نقطة. ونجح المهر «ا. س. غانم» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في حصد المركز الأول بالشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنة 92.10 نقطة، والمركز الثاني «الاريام شهاب» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان 91 نقطة، والثالث «ام كي رهيب» لمالكه عمرو محسن حسين 91 نقطة. وبالقسم الثاني فاز المهر «هنادي الزبير» لمالكه فيصل عبدالله الشحي 92.60 نقطة، والثاني المهر «ا ل ا غياث» لمالكه محمد بطي العبدولي 91.30، والثالث «تورنادو الساد» لمالكه عادل عمر المرزوقي 91.20 نقطة.



في منافسات الشوط السادس والمخصص للمهور بعمر سنتين وبقسمة الأول فاز بالمركز الأول المهر «ع ج عارم» لمالكه عبدالله راشد خصيف 91.80 نقطة، والثاني «دي لاهب» لمربط دبي 91.60 نقطة، والثالث «فام فورتكس» لمالكه فديريكو جوسي 91.30 نقطة.

وفي القسم الثاني فاز بالمركز الأول «دي مزيون» لمربط دبي 92.70 نقطة، وحل ثانياً «ا.س. حسن» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 92.20 نقطة، والثالث «شامل الزبير» للشيخ فهد محمد عبدالله محمد آل ثاني 91.10 نقطة.

ظفر المهر «ام زد اديب» لمالكه خليفه عبدالله النعيمي بلقب الشوط السابع بقسمه الأول والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات فأكبر 91.80 نقطة، والثاني «ج. ا المزاحم» لمالكه حمد محمد الحبسي 91.40 نقطة، والثالث «يزن مغيدر» لمالكه محمد سيف الزعابي 90.90 نقطة.

وفي القسم الثاني حصد المهر «ا. س. نوران» لمالكه مارسيلو دي كامارجو 91.70 نقطة، والثاني «مالك ام اس» لمالكه جاسم علي المرزوقي 91 نقطة، والثالث «ساس البداير» لمالكه عبدالله أحمد المحرزي 89.90 نقطة.