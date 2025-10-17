8 ألقاب لمربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي تؤكد تميزه في إنتاج السلالة المصرية



أثبت مربط دبي للخيول العربية تفرده في إنتاج السلالة المصرية من الخيل العربية الأصيلة في الإمارات على الإطلاق، وتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي بطولة السلالة المصرية مساء أمس بنادي الشارقة للفروسية والسباق، محققاً أربعة ألقاب ذهبية وثلاثة ألقاب فضية ولقباً برونزياً، ضمن منافسات 4 بطولات، وهي المهرات والأمهار والأفراس والأفحل، ليؤكد سيطرته على السجل التاريخي المتجدد لإنتاج وإنجاز السلالة المصرية، والتي منحته أفضلية عالمية على مستوى الإنتاج النوعي للخيل العربي الأصيل.



توج بالألقاب الأربعة الذهبية كل من: الفحل «دي ممزر» وهو من الفحل «عصفور الوعب» والفرس «إكستريم وندر»، والفرس «دي أميرية» وهي من الفحل «عصفور الوعب» والفرس «رويال أميرة»، والمهر «دي سدن» وهو من الفحل «دي لباد» والفرس «دي عصفورة»، والمهرة «دي شهادة» وهي من الفحل «باهر الوعب» والفرس «دي ما شاء الله».

وأحرز الألقاب الفضية لمربط دبي كل من الفحل «دي طروق» وهو من الفحل «عصفور الوعب» والفرس دي أرينا»، والفرس «دي عنافية» وهي من الفحل «عصفور الوعب» والفرس«دي فلة»، والمهرة «دي ريناد» وهي من الفحل «دي سكر» والفرس «دي فلة»، فيما نال المهر «دي ماشي» برونزية الأمهار، وهو من الفحل «باهر الوعب» والفرس «دي ما شاء الله».



من جهته، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز القياسي الجديد للمربط في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربية، منوهاً بالبطولة كمحطة لقياس المستوى الوطني في إنتاج هذه السلالة العربية الأصيلة. وقال: عقدنا العزم على تأكيد مكانتنا العالمية في شأن الريادة والقيادية في إنتاج السلالة المصرية التي تصدرنا العناية بها واحتضان أنقى سلالاتها، وتطوير حضورها العالمي بالمواصفات النوعية التي مكنتنا من انتزاع المركز الأول في التنافس بها ونشر جودة إنتاجها.



من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي على الأهمية القصوى لبطولة السلالة المصرية ضمن مهرجان الشارقة للجواد العربي في جس النبض الإنتاجي لهذه السلالة في الإمارات، مشيداً بتطورها المتواتر، وتميزها العالمي.

وقال المرزوقي: بلغنا منذ سنوات مقاماً إنتاجاً عالياً للسلالة المصرية، ودلت نتائج البطولات السابقة على ذلك، كما رسمنا بصمات ذهبية في تطوير مستوى الخيول لدى العديد من المرابط الوطنية في هذه السلالة، ونحن مطمئنون لمستقبل هذا المجد الذي حققته السلالة المصرية في الإمارات على يد مربط دبي.