55 جواداً في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي - السلالة المصرية



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، الخميس، النسخة التاسعة عشرة من «مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي» السلالة المصرية، بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي – سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 55 جواداً من أربع دول هي: الإمارات ومصر والعراق وقطر، ومن مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.



ويعتبر مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، حيث اعتمدت جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم.



وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي: "إن مهرجان الشارقة للجواد العربي – «السلالة المصرية» يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في العالم التي تحتفي بعراقة الخيل العربي، كما يأتي ترجمة لجهود إمارة الشارقة المستمرة في تشجيع الاهتمام برياضة الفروسية والعمل على تطويره والحفاظ على التراث العربي، وتعزيز حضور الفروسية مكوناً ثقافياً وتاريخياً له ارتباطه العميق بإرث الآباء والأجداد، حيث نجح المهرجان على مدار دوراته السابقة في المساهمة بإبراز أصالة الخيل العربي، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للفروسية.

وأكد حرص هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تقديم كل أشكال الدعم لهذا الحدث انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في المساهمة بصون التراث الثقافي والعمل على إيصال الرسالة الحضارية لدولة الإمارات إلى مختلف ثقافات وشعوب العالم، مشيداً بدور نادي الشارقة للفروسية والسباق في تنظيم المهرجان وحرصهم على تطويره، وبذل أقصى الجهود لتعزيز مكانة الحدث منصة رائدة للفروسية العربية الأصيلة.



وتقام فعاليات المهرجان على أرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول، وهو مقسم إلى فئتين (أ، ب) لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 17 مهرة، يليه الشوط الثاني وهو شوط لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين (أ، ب)، بمشاركة 12 من الأفراس يليه الشوط الثالث وهو شوط فئة المهور من عمر سنة لثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ - ب)، بمشاركة 11 مهراً، يليه الشوط الرابع وهو شوط الفحول بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين ( أ - ب ) بمشاركة 15جواداً من الفحول.



يليه أشواط البطولات الأربع بطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور وبطولة الفحول، وتتأهل الخيول الحائزة المركز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات «المهرات والمهور والأفراس والفحول» لإحراز لقب البطل الذهبي، والبطل الفضي، والبطل البرونزي.