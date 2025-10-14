سعود الرحماني: مزاد مربط دبي ضم أقوى مستويات جمال الخيل العربية الأصيلة



أشاد سعود الرحماني، المدير التنفيذي لشركة الإمارات لمزادات الخيل، بمزاد مربط دبي الأخير، الذي أقيم بالقاعة المغطاة بالمربط في الـ 11 أكتوبر الجاري، مؤكداً أنه يعد قمة عالمية تضم أقوى مستويات جمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك بعد أن وضع المربط كافة الإمكانات، من أجل خدمة أهل وعشاق الخيل العربية في الإمارات والعالم، موضحاً أن العلاقة القديمة بين مربط دبي وشركة الإمارات لمزادات الخيل حصن وطني في تقاسم النجاح منذ البدايات.



وواصل سعود الرحماني: «سجل مربط دبي للخيول العربية رقماً قياسياً جديداً في تاريخ دولة الإمارات في مجال مبيعات الخيل، وهذا الإنجاز يؤكد المكانة العالمية لمربط دبي ونجاحه المتواصل في بطولات العالم، وما يتمتع به من رصيد خاص من خيول ذات قيمة عالية وخامة استثنائية في هذا المجال، كما أن السلالات التي يتوفر عليها مربط دبي تعتبر اليوم أقوى وأندر السلالات الأصيلة في العالم».



وأضاف الرحماني: «مزادات مربط دبي بالنسبة لي بصفة شخصية تُعد أجمل مناسبات المزايدات التي ننظمها، وذلك لقيمة النوعية التي يحققها المعروض في مزاد يهتم به أهل الخيل والخير والنبل، وأتوجه بالشكر والتقدير لمنظومة العمل بمربط دبي للخيول العربية على دعمها المستمر للمُلاك، والإصرار على تحقيق إنجازات تليق باسم بالمربط واسم الإمارات في مزادات الخيل».