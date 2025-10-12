11 مليوناً و164 ألف درهم.. إجمالي مبيعات مزاد مربط دبي



شكل مربط دبي للخيول العربية قطباً جاذباً لجمهور غفير من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة الذين يمثلون عدداً كبيراً من مختلف مرابط الإمارات ودول الخليج والشرق الوسط وأوروبا، وذلك خلال المزاد الذي أقيم بالقاعة المغطاة في المربط أمس. وبالنظر لحجم الإقبال على المزاد ميدانياً وعبر تطبيق منصة كحيلة، والأرقام القياسية الجديدة التي حققها، يعتبر محطة مضيئة في تأكيد المكانة العالمية لمربط دبي في الوسط الإنتاجي العالمي للخيل العربية، والتميز النوعي والأفضلية القيادية عالمياً للمربط في العقد الأخير.



ضم المزاد، الذي يعتبر من أنجح مزادات مربط دبي، 46 خيلاً من أنقى السلالات، ومزايدة على شبوتين لكل من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه صاحب البطولة الثلاثية العالمية، «ووريث» الإنتاج النوعي الفحل «دي سراج». وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد 11 مليوناً و164 ألف درهم، حققت منها الفرس «دي نفايس»، وهي من الفحل «دي سراج» والفرس «دي دانات»، أعلى قيمة بيع بين الخيول المشتراة بقيمة مليوني درهم. ولم يحالف التوفيق عدداً من الملاك والمرابط في الظفر ببعض من الخيول المعروضة لعدم بلوغهم مستوى الأسعار المطلوبة، رغم تقديمهم عروض شراء تجاوزت المليون، والمليون ونصف المليون درهم.



وسجل المزاد رقماً قياسياً من حيث إجمالي المبيعات، كما سجل رقماً قياسياً على قيمة شبوة الفحل «إف إيه إل رشيم»، التي بلغت 340 ألف درهم «نحو 92.500 دولار» مزاحماً الرقم القياسي العالمي الذي حققه الفحل «دي شهار» المملوك لمربط دبي في أحد مزاداته العام الماضي حين بلغت قيمة شبوته 370 ألف درهم «100 ألف دولار». كما بلغت قيمة شراء شبوة الفحل «دي سراج» 180 ألف درهم. وتعبر أسعار الشبوتين فضلاً عن أسعار الخيول المعروضة في المزاد عن الثقة الراسخة في العلامة الإنتاجية العالمية لمربط دبي.



وغني عن التعريف القيادة العالمية النوعية لجودة إنتاج مربط دبي الأفضل في العالم، وإنجازاته في أقوى البطولات، بعدما أصبح إنتاجه المحلي الأكثر تميزاً في التتويج بالميادين وتجويد السلالات في المرابط محلياً ودولياً.

ويظل الفحل «إف إيه إل رشيم» علامة عالمية، بوصفه الأغزر إنتاجاً للخيل العربية الأصيلة في العالم خلال العقد الأخير، بينما يحمل الفحل «دي سراج» مشعل الإنتاج الجديد، بعد أن حقق كل الألقاب الذهبية في كبريات البطولات الدولية، وعلى رأسها ثلاثية الذهبية التاريخية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية، في حين دق الفحل «دي شهار» في بداية مشواره الإنتاجي، بقوة وتميز قياسي، أفق الإنتاج العالمي الواعد في عالم الخيل العربية الأصيلة في أولى رسائله الجمالية خلال مزاد مربط دبي.

وفي مزاد كتارا للخيل العربية، تم بيع بويضة الفرس العالمية المنتجة للعديد من الأبطال «إف تي شيلا» ابنة البطل «شايل دريم ديزرت»، والفرس «سول بيرتي تي جي س» بمبلغ 3 ملايين و200 ألف ريال قطري، وهو أعلى سعر لبويضة من الأفراس العربية الأصيلة في العالم.



من جهته، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالنجاح الكبير لمزاد أكتوبر 2025، معتبراً إياه محطة متميزة تعبر عن المعاني النوعية في شأن الخيل العربية والدور الاستراتيجي لمربط دبي في تطويرها.

وقال التوحيدي: «تهانينا لكل المستفيدين من المزاد، وهم عازمون على تعزيز وتطوير إمكاناتهم والتطلع لأمجاد موثوقة في الإنتاج والإنجاز. تهانينا لمربط نايلة حايك السويسري الذي حقق بصمة متميزة بين الكبار في السنوات الأخيرة. نحن مستمرون في رفد العالم ومرابطه العالمية بإنتاج مربط دبي العالمي».



من جانبه، أكد عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن المزاد كان فرصة سانحة ناجحة أكدت مكانة مربط دبي في تطوير الخيل العربية بمرابط العالم، وسهلت حصولها على إنتاج عالي الجودة.

وقال المرزوقي: «لا أجد أبلغ تعبير من تصريح أحد أكبر الخبراء العالميين في عالم الخيل العربية حين قال إن مزادات مربط دبي موعد خاص للحكماء الذين يدركون كم اغتنم الأذكياء هذه الفرص التي كان نتيجتها أن اصطفوا في منصات التتويج بالبطولات المحلية والدولية، فالنتائج السليمة خلاصة حتمية للاختيارات الحكيمة».