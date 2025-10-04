مرابط الإمارات تتألق في «دولية الجديدة لجمال الخيول العربية الأصيلة» بالمغرب



تألقت مرابط الإمارات «مربط عجمان ومربط دبي ومربط بن ونيس»، محققة 14 لقباً من 18 لقباً توزعت بين أبطال بطولة الجديدة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي اختتمت مساء أول من أمس بالقاعة المغطاة بأرض المعارض محمد السادس في مدينة الجديدة، وهي بطولة مصنفة تايتل شو التصنيف الأعلى حسب لوائح منظمة الإيكاهو، وأقيمت ضمن فعاليات الدورة 16 لمعرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية.

جاءت المشاركة الإماراتية المكثفة بـ22 مالكاً، نتيجة لما قامت به جمعية الإمارات للخيول العربية من توفير النقل الجوي الذي شمل 31 خيلاً من بين 100 خيل مشاركة، ما مكن المرابط الوطنية من اقتناص الفرصة السانحة والمنافسة بقوة على ألقاب البطولة الدولية الكبرى ضمن مجموعة من أفضل مرابط الشرق الأوسط وأوروبا.



من جهته، قال محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية: مشاركة الإمارات كانت أوسع في نطاق معرض الفرس للجديدة من خلال جناح خاص لجمعية الإمارات للخيول العربية، مع ما تضمنه من ثراء متنوع في تقديم تراث الإمارات وبتفاعل كبير مع المؤسسات المغربية والجمهور المغربي بكل شرائحه، والتي لمسنا فيها حرصاً خاصاً على تقدير الخيل والفروسية، وتقديراً خاصاً كذلك لمكانة دولة الإمارات.

كما عبر علي مصبح الكعبي عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة الترويض نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات الفروسية بالفجيرة عن سعادته بمستوى التنظيم والأجواء الرياضية الرائعة التي ميزت بطولة الجديدة ومعرض الجديدة والثراء العظيم لمحتوياته المتنوعة التي تمثل مكانة المملكة المغربية في عالم الخيل والفروسية وتاريخها.



بدوره، أبدى خالد غانم العميري المدير العام لمربط عجمان للخيول العربية عن سعادته البالغة بالنتائج القيادية للمربط في بطولة الجديدة، معتبراً أنها تليق بمربط ريادي في عالم الخيل العربية الأصيلة منذ عقود، موضحاً أن بطولة الجديدة أضحت اليوم واحدة من البطولات العالمية طبقاً لتصنيف المنظمة العالمية، وصدارتنا في الفوز بأغلب ألقابها في هذه النسخة فخر لمربط عجمان ولمرابط الإمارات. وكل الشكر والامتنان لأشقائنا في المغرب على كل التفاصيل التي جعلت من مشاركتنا أجمل وإنجازاتنا أفضل.



كما أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز الجديد للمربط في بطولة الجديدة، منوهاً بالتفوق الإماراتي الذي قاده مربط دبي منذ سنوات. وقال المرزوقي: مربط دبي سابق بالإنجازات في بطولة الجديدة منذ سنوات، ونحن سعداء بالتفوق الوطني في بطولة بأعلى تصنيف عالمي. مربط دبي والإمارات دوماً الأفضل في أقوى المنافسات والبطولات الدولية. وبطولة الجديدة برهان جديد على تفوقنا.