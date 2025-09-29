ذهبية وبرونزية لمربط دبي في كأس الأمم للخيل العربية الـ41 بألمانيا



سجل مربط دبي للخيول العربية حضوراً متميزاً، مساء أول أمس، في ختام بطولة كأس كل الأمم للخيل العربية الـ41، والتي أقيمت بقاعة ألبرت في مدينة آخن الألمانية، وتمكن مربط دبي من الظفر بالميدالية الذهبية التي توشحت بها الفرس العالمية دي شيهانة، وهي من الفحل أيقونة الإنتاج النوعي العالمي إف إيه إل رشيم، والفرس العالمية دي شهلا، كما نال المربط برونزية انتزعها المهر بعمر السنة دي تاجي، وهو من الفحل العالمي دي سراج والفرس الولود دي جهراء، في حين سجل مربط دبي بصمته الإنتاجية البطولية للفحل إف إيه إل رشيم بفوز الفحل دي صامد لمربط صارم السعودي بالذهب بين أقوى الفحول المتنافسة على اللقب الملكي للبطولة.



وعلى مستوى ألقاب الأفضلية تميز مربط دبي من نيل جائزة أفضل مربي للخيل العربية، وقاد الإمارات للفوز بدرع كأس كل الأمم وكأس كل الأمم للمربين، في الوقت الذي حقق الفحل دي صامد جائزة أعلى معدل برصيد 108 نقاط، وجائزة أفضل خيل بين الخيول الذكور.



أشاد الدكتور غانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية بالدور الوطني لمربط دبي في البطولات الدولية الكبرى، ومنها بطولة كأس كل الأمم التي تعتبر النسخة الشفافة لبطولة كأس العالم، والتي يتوقع أن يجدد فيها المربط تميزه كأحد أفضل ممثلي دولة الإمارات في مسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة.



من جانبه، عبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج الإيجابية للمربط، منوهاً بالحضور العربي المتميز الذي يجسد قيادة المرابط العربية لإنتاج الخيل العربية الأصيلة وتطورها، كما عدّ عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، الدورة الأخيرة من كأس كل الأمم نموذجاً حيوياً لمستوى الإنتاج العربي للخيل العربية وتنافسها الشريف وتميزها الريادي في المجال.