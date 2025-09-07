4 ألقاب لمربط دبي في جولة الجياد العربية 2025 بالتشيك



شهد ميدان تشوشل أرينا في العاصمة التشيكية براغ على مدى ثلاثة أيام، محطة جديدة من جولة الجياد العربية الثانية ضمن ختام موسم نطاق أوروبا والشرق الأوسط 2025، حقق خلالها مربط دبي 4 ألقاب «لقبين ذهبيين ولقبين فضيين ولقباً برونزياً»، ونال المهر العالمي دي بركان اللقب الأول الذهبي، ويعد دي بركان أحد أجمل إنتاج مربط دبي من فحل الإنتاج العالمي المتميز إ ف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي عجايب، أما اللقب الذهبي الثاني فحصل عليه الفحل دي سراج وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا.



وعلى مستوى الخيل الإناث، تمكنت المهرة الفاتنة دي نيران، وهي من الفحل إكزالت والفرس العالمية دي شيهانة، من انتزاع اللقب البرونزي بين أجمل المهرات العالمية الجديدة، بينما تمكنت المهرة دي روى بين المهرات اليافعة من إحراز اللقب الفضي، وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي رويانة. في حين أضافت الفرس الجيدة دي جودي اللقب الفضي الثاني، وهي من الفحل ع ج عزام والفرس إيلي فلامينكا، ومع الإنجاز الذي حققه مربط عجمان في البطولة بإحراز الفرس آر كيه سديم لقباً فضياً، وهي من الفحل ماجد مونسيون والفرس بي في اسباشيلي ستيفانا تكون الإمارات قد حققت ثنائية من كل الألقاب تقاسمها أبطال جولة الجياد في براغ.



من جانبه، أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي، أن محطة براغ من جولة الجياد العربية، كانت بحق وبكل فخر واعتزاز شهادة عالمية على صواب رؤية المربط ودقة منهجه العملي في الاعتماد منذ البداية على استراتيجية ناجعة في إنتاج الخيول العربية، وهي استراتيجية منحت المربط مكانة الأفضلية والمركز الأول بين أقوى مرابط العالم التي تتصدرها بطبيعة الحال المرابط الخليجية.



بدوره، أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز الجديد لخيول المربط في بطولة اعتبرها من أشرس محطات جولة الجياد العربية التي استقطبت أقوى الخيول البطلة التي تمثل نضج المرحة في عالم إنتاج الخيل العربية وإنجازاتها، موضحاً أن جولة الجياد العربية بصفة عامة ومحطة براغ بصفة خاصة، شكلت الميدان الحيوي لاختبار قوة الإنتاج وفرض مستويات الإنجازات، وهي معترك متميز لاختبار الأحقية والأفضلية بين الأبطال.