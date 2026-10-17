«سوبر هاتريك» ذهبي لمربط دبي في كرنفال الجديدة بالمغرب

حقق مربط دبي للخيول العربية إنجازاً جديداً في كرنفال بطولة الجديدة لجمال الخيل العربية "تايتل شو" بالمملكة المغربية، ضمن فعاليات معرض الفرس للجديدة في دورته 17 في مدينة الجديدة، بتحقيقه 6 ألقاب، منها 4 ألقاب ذهبية ولقب فضي ولقب برونزي، فارضاً نفسه على قمة البطولة في أول نسخة منها "تايتل شو"، الأعلى تصنيفاً حسب لوائح وأنظمة المنظمة العالمية الإيكاهو.

وتواصلت الإجازات الكبرى لمربط دبي، فبعد يوم واحد بين إنجاز المربط في بطولة السلالة المصرية ضمن مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، بتحقيقه سوبر هاتريك ذهبي، وشهدت البطولة تفوق المرابط الإماراتية، حيث حقق مربط الجواهر 3 ألقاب، ونال مربط عجمان، ومربط العز، وسهيل سالم، وحمد بن شبيب الهاجري لقباً لكل منها، لتبلغ حصيلة الحصاد الإماراتي في بطولة الجديدة 13 لقباً.

استهلت المهرة دي نيفين، وفي بطولة المهرات بعمر السنة، الإنجاز الذهبي، وأضافت الفرس دي آسرة لمربط دبي لقباً ذهبياً ثانياً من بطولة الأفراس، وجاء اللقب الذهبي الثالث من المهر دي تاج، وحقق دي شخار الذهبية الرابعة، ونالت الفرس دي غرام لقباً فضياً، كما نالت المهرة بعمر السنة دي نيران لقباً برونزياً.

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، بالإنجاز الإماراتي الكبير في كرنفال بطولة الجديدة لجمال الخيل العربية بالمملكة المغربية، منوهاً بقيادة المرابط الإماراتية لجودة الإنتاج الوطني في المنافسات الدولية الأعلى تصنيفاً. وقال التوحيدي: "سعداء بالإنجاز الوطني الثمين في بطولة من أعلى تصنيف، ونحن أسعد بما حققته خيول مربطنا من ألقاب ذات قيمة عظيمة، في ظل تنافس قوي، يترجم التطور الهائل في بطولات جمال الخيل العربي".

من جانبه، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، عن بالغ سعادته لما حققه المربط من تميز، قاد المرابط الوطنية لنيل مجد كرنفال بطولة عالية المستوى. وقال المرزوقي: "مشاركتنا في كرنفال بطولة الجديدة خلال عقد من الزمن، كانت دائماً منصفة لمكانة الإمارات بين دول العالم في عالم الخيل العربية الأصيلة، ومشاركتنا المستمرة في البطولة، تأتي تقديراً لمتانة العلاقات الراسخة بين بلدينا الشقيقين".