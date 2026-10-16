بسوبر هاتريك ذهبي ولقب فضي.. مربط دبي يكتسح مهرجان الشارقة للجواد العربي

فرض مربط دبي نفسه على القمة بسوبر هاتريك ذهبي ولقب فضي ضمن مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي في نسخته العشرين، وفي بطولة السلالة المصرية التي جرت بنادي الشارقة للفروسية والسباق الخميس.

وسجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً كبيراً، وذلك بتحقيقه سوبر هاتريك ذهبي ولقب فضي، محافظاً في الوقت نفسه على إنجازاته القياسية التاريخية التي كان أبرزها حصيلة العام 2021 حين أحرز سوبر هاتريك وفضيتين وبرونزية.

واستهلت المهرة دي رناد الملحمة الذهبية بتفوق حاسم في بطولة المهرات، وأحرز المهر دي سدن ذهبية المهور باقتدار، وتمكنت الفرس دي عصفورة من نيل اللقب الذهبي في بطولة الأفراس.

وأحرز دي تمران، اللقب الذهبي، وأحرز دي ممزر، اللقب الفضي، وكذلك أحرز دي طاروق، اللقب البرونزي، متمماً عقداً فريداً يصعب أن يجود به تاريخ البطولة وآفاقها.

هدف تحقق

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز الذهبي الذي حققته خيول المربط منوهاً بنجاح النسخة العشرين من بطولة السلالة المصرية. وقال التوحيدي: «سعداء بتميزنا المتجدد وتميز هذه النسخة من البطولة وبمستوى التنظيم العالي والتحكيم الشفاف، وباقي مكونات النجاح المعهود في نادي الشارقة للفروسية والسباق، والتاريخ المشرق لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي ببطولاته السلالة المصرية والإنتاج المحلي والدولي». وأضاف: «نعتبر المحافظة على السلالة المصرية أمانة مقدسة لتطوير إنتاجها وقد حالفنا النجاح في هذه المهمة النبيلة».

من جانبه أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن الجهود التي بذلها المربط في تحسين جودة إنتاج السلالة المصرية منذ سنوات، لا تزال تلقي بظلالها على النتائج التي يحققها في كل البطولات، معرباً عن سعادته بالإنجاز الجديد في النسخة الأخيرة. وقال المرزوقي: «إنتاجنا حقق الأهداف المرسومة، ويظل متاحاً لكل المرابط الوطنية من أجل تقاسم الجودة وتحسين دمائها وحصد بطولاتها».