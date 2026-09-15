سكوتسديل تحتضن الجولة الـ4 لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

تستضيف مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية، غداً منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لـ«كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمشاركة 44 خيلاً تعود لنحو 22 مالكاً، وذلك ضمن سلسلة الجولات العالمية التي تنظمها دولة الإمارات دعماً لقطاع الخيل العربية وتعزيزاً لمكانته على الساحة الدولية.

وتأتي الجولة الرابعة امتداداً للحضور المتنامي للبطولة عالمياً، وتجسيداً لدور دولة الإمارات الريادي في دعم ملاك ومربي الخيل العربية في مختلف أنحاء العالم، والحفاظ على إرث الخيل العربي الأصيل باعتباره جزءاً أصيلاً من التراث الوطني وعنصراً محورياً في الهوية الثقافية للدولة، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لهذا القطاع وحرصها على ترسيخ حضوره عالمياً.

وتقام سلسلة «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية» بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل النسخة الثالثة عدداً من الجولات في جميع قارات العالم، بما يسهم في توسيع نطاق انتشارها وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات الدولية المتخصصة في جمال الخيل العربية.

وتكتسب جولة سكوتسديل أهمية خاصة لتزامنها مع البطولة الوطنية للمربين، التي انطلقت عام 1955، وتُعد الأعرق في تاريخ بطولات جمال الخيل العربية.

وتُعد مدينة سكوتسديل من أبرز الوجهات العالمية في مجال الخيل العربية، لما تمتلكه من إرث عريق واستضافتها المتواصلة للفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانتها على خريطة الفروسية الدولية.

وتضم البطولة منافسات للأمهار والمهرات بمختلف الأعمار، إلى جانب منافسات الأفراس والفحول، على أن تختتم بإقامة البطولات النهائية لمختلف الفئات المشاركة.

وتستمر منافسات الجولة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، لتشكل محطة بارزة في قارة أمريكا الشمالية، وتجمع نخبة من الملاك والمربين وعشاق الخيل العربية من مختلف دول العالم، في ظل الزخم المتصاعد الذي تشهده البطولة على الصعيد الدولي.