توج بذهبيتين وبرونزية.. مربط دبي يخطف الأنظار في «جولة موناكو»



أكد مربط دبي للخيول العربية أفضليته العالمية في ختام المحطة الأوروبية الأولى ضمن المرحلة الرابعة من جولات الجياد العربية 2026 التي اختتمت منافساتها الجمعة في ميناء هرقل بإمارة موناكو، وهو أحد أشهر المعالم في الإمارة ومنطقة الريفييرا الفرنسية. وسجل مربط دبي حضوراً تاريخياً في النسخة الأولى من البطولة التي تميزت بأشد مستويات التنافس بين أقوى المرابط العالمية وأجمل الخيول العربية الأصيلة في الساحة الدولية.



واستطاع مربط دبي بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية الدكتور غانم الهاجري وعدد كبير من الشخصيات البارزة في عالم ومجتمع الخيل العربية الأصيلة، أن يعتلي قمة موناكو بوصفه أفضل مربط في بطولتها من حيث عدد الألقاب بذهبيتين وبرونزية، ومن حيث معدلات النقاط التي حققتها خيوله المنافسة بين الخمسة الكبار في ثلاث فئات قوية.



وحصد «دي شهار» اللقب الذهبي بعد أن حقق 92.79 نقطة، وتربعت الفرس دي نجلاء على عرش ملكات البطولة بإحرازها اللقب الذهبي بين أجمل الأفراس العالمية، وأضاف مربط دبي لرصيده لقباً برونزياً في بطولة المهور عن طريق المهر دي مزيون.



أعلى معدلات



وضمن الخيول المصنفة الأوائل، فرضت مجموعة من خيول مربط دبي مكانها ومكانتها بين الخيول المتنافسة المتميزة، وذلك بإحراز ثلاثة منها الرتب المتقدمة بين الأفضل والأعلى معدلات بين الخمسة الأوائل في الحفل الختامي؛ فقد حقق المهر الواعد دي يمان، المركز الرابع في بطولة المهور بعمر السنة، وتمكنت المهرة دي روى من احتلال المركز الرابع في بطولة المهرات بين الخمسة الكبار في هذه البطولة، كما تمكنت الفرس دي جودي من احتلال المركز الخامس، كما احتلت المهرة دي نيران المركز الثاني في مجموعتها خلال المنافسات.



مكانة لائقة



وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي عن سعادته البالغة بما أنجزه المربط في أول بطولة بإمارة موناكو ضمن جولة الجياد العربية ومحطاتها الأوروبية للعام 2026، منوهاً بالنجاح الكبير للبطولة في كل تفاصيلها. وقال التوحيدي: «سعداء بحصيلة النتائج التي حققها مربطنا، وسعداء بمستوى الخيول المتنافسة في البطولة، والتي تعكس مدى التطور الهائل في الإنتاج العالمي للخيول العربية ذات الجودة العالية. إنها بداية جيدة في أولى المحطات الأوروبية من جولة الجياد العربية. واختيار إمارة موناكو لإقامتها كان موفقاً ومتميزاً يليق بأهمية البطولة وجمالها. جولة الجياد العربية مشروع كبير حققنا في كل محطاته ما يليق بمكانتنا العالمية ومستمرون في جهودنا وتميزنا».



بطولة تاريخية



من جانبه أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن محطة موناكو تعتبر إضافة نوعية لسلسلة جولة الجياد العربية، وحدثاً عالمياً متميزاً بمستوى التنافس القوي.

وأضاف المرزوقي: «عقدنا العزم على أن نفتتح محطات جولة الجياد العربية بالذهب والمركز الأول، وقد مكننا دي شهار والفرس الفاتنة دي نجلاء من تحقيق الهدف. وانتزع المهر الجميل دي مزيون لقباً برونزياً غالياً بين بعض أجمل مهور العالم، بالإضافة إلى تمكن بقية الخيول المنافسة من التواجد بين الخمسة الأعلى معدلات. إنها نتائج تاريخية في بطولة تاريخية».