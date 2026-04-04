برعاية محمد بن راشد.. ختام النسخة 23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي



تختتم بطولة دبي الدولية للجواد العربي فعاليات النسخة 23 الأحد التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 155 خيلاً من 12 دولة، ويشهد الختام تتويج أبطال النسخة 2026 في عدة فئات للأمهار والمهرات والأفحل والأفراس بعد تأهلهم إلى مرحلة النهائيات.



وشهدت فعاليات اليوم الثاني منافسات مثيرة بين نخبة خيول الجمال بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبدالرحمن بالشوارب نائب رئيس اللجنة وقصي عبيد الله المدير العام للبطولة والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي وعبدالعزيز المرزوقي مدير مربط دبي وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة وعدد من المسؤولين والملاك من الخليج والوطن العربي.



وواصلت المرابط الإماراتية تألقها في البطولة لليوم الثاني على التوالي، وأسفرت نتائج شوط المهرات بعمر أقل من سنة في افتتاح فعاليات اليوم الثاني عن فوز «يارا البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «أو. أم. مزن» لعمر محمد علي شليك الشميلي، واحتلت المركز الثالث «سلطانة الهواجر» لعلياء أحمد غانم محمد الهاجري.

وفي الشوط السادس للأمهار بعمر أقل من سنة، فاز «إمبراطور بي اتش ام» لمربط هميلة للخيول العربية بالمركز الأول، وحل ثانياً «فاتن السديم» لمربط السديم للخيول العربية، وحل ثالثاً «نمر م» لمربط المسرة للخيول العربية.



وفي الشوط السابع للأمهار بعمر سنة القسم أ، حقق المركز الأول «اف في اي اكسيقبر» لنايلا حايك، وحل ثانياً «رنان البداير» لعادل فلاح، وجاء ثالثاً «حشيم الغنادير» لخالد خميس عيسى عبيد المهيري.



وفي الشوط السابع للأمهار بعمر سنة القسم ب، فاز «غشام أي. اتش» لأحمد سعيد محمد صياح الهاملي بالمركز الأول، وجاء ثانياً «جمران الهواجر» لغانم محمد عبيد الهاجري، وحل ثالثاً «الأريام سكر» لاسطبلات الأريام العربية.



وفي الشوط الثامن الذي خصص للأمهار بعمر سنتين، فاز بالمركز الأول «بي في تشازان» لشين وانغ، فيما حل بالمركز الثاني «محبوب الشراع» لمربط الشراع، وجاء في المركز الثالث «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.



وفي الشوط التاسع الذي خصص للأمهار بعمر ثلاث سنوات، فاز بالمركز الأول «دي بركان» لمربط دبي للخيول العربية، فيما حل «عزام الأمل» لمالكه الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي في المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث «أشرف آر سي» للخيالة السلطانية العُمانية.



وفي الشوط العاشر للفحول بعمر 4 فأكبر القسم أ، فاز بالمركز الأول «ي كي اس سيراج» لنايلا حايك، واحتل المركز الثاني «جي زلزال» لمربط الريماس للخيول العربية، وجاء ثالثاً «ا.س. وادي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.



واختتمت فعاليات اليوم الثاني بشوط الفحول بعمر 4 فأكبر القسم ب، حيث فاز بالمركز الأول «دي سيراج» لمربط دبي للخيول العربية، وجاء ثانياً «دي مزيان» لمحمد شيخ سليمان، وحل ثالثاً «ا.س. برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.