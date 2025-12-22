السويدية أنتونيا تتوج بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز



توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، الفارسة السويدية أنتونيا بترسون، بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم 2025، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية ضمن مهرجان الشارقة كلباء السابع للفروسية، والذي جرت فعاليات منافساته على الميدان الرملي بشاطئ كلباء، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهي البطولة الدولية الثالثة لقفز الحواجز التي تقام فعالياتها على شاطئ كلباء.



وقال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي: نفخر بما تشهده مدينة كلباء من أحداث رياضية مهمة، وتعتبر بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من أهمها، مضيفاً أن دورات البطولة تشهد تطوراً متتالياً منذ انطلاقتها الأولى، وترفيع تصنيفها الدولي إلى فئة الثلاث نجوم يعد دليلاً على نجاحها وقوة منافساتها، فأصبحت أكثر جاذبية لمشاركة نخبة فرسان القفز من دول كثيرة، وتأتي البطولة انسجاماً مع ما تشهده الإمارات من فعاليات رياضية ناجحة لا سيما عموم أنشطة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمق تراثنا الإماراتي والعربي عموماً.



واختتم الشيخ هيثم القاسمي، متقدماً بجزيل شكره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمامه وتوجيهاته التي تثمر بمثل هذه الفعاليات المتميّزة وما تعود به على الشارقة والإمارات من فوائد قيّمة.



بدوره، عبر سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، مدير البطولة، عن رضاه بما ظلت تشهده بطولة كلباء من تطوّر، وقال: هذا ما لمسناه من ضيوف الحدث، وأعضاء اللجان الفنية العاملة فيه، ومن عدد كبير من الفرسان المشاركين، ويتضح أكثر من زيادة عدد الفرسان في البطولتين الدوليتين، خاصة بعد إضافة البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة للمرة الأولى إلى الحدث الرئيس من فئة الثلاث نجوم، مضيفاً بأن نجاح البطولة على شاطئ كلباء أصبح عاملاً مهماً ومشجعاً على تنظيم المزيد من البطولات الدولية لقفز الحواجز بملامح سياحية، استغلالاً للمناطق السياحية والطبيعة المتنوعة التي تزخر بها الإمارات.



شهد منافسة كأس البطولة، ومراسم تتويج الفائزين إلى جانب الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، كل من الدكتور غانم عبيد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي، مير البطولة، وزيد أبوزيد، رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية.