155 فارساً وفارسة في انطلاقة بطولة بوذيب الدولية لقفز الحواجز



انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات بطولة بوذيب الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة بإجراءات الفحص البيطري لعدد 239 خيلاً بصحبة 155 فارساً وفارسة مشاركاً في البطولة من 29 دولة حول العالم، للتنافس في 9 منافسات دولية من فئة النجمتين، يبلغ مجموع جوائزها 140 ألف يورو، وفي 6 منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة بمجموع جوائز مالية قدرها 23 ألف يورو.



وتقام منافسات البطولة التي تنظمها أكاديمية بوذيب للفروسية على ميدان الصالة الكبرى المغطاة في بوذيب منطقة الختم، خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويترأس لجانها محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في الأكاديمية، ويديرها أحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية، ويرأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنة التحكيم بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات الألماني الدولي بيتر شوماخر مصممين دوليين، وتدير عمل لجنة المشرفين المحكِمة الدولية لين الرضا بمساعدة 4 مشرفين دوليين.



وفي أولى منافسات البطولة من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ100 سم، تنافس 33 مشاركاً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 16 فارساً، وبفارق التوقيت حصد جائزة المركز الأول الفارس السوري محمد زهير حسن مع «فاميلي دو بارك» منهياً المرحلة الثانية في 24.24 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني فارسنا خليفة حمدان الجهوري مع «شاكو ستار دو زافيل»، والزمن 26.86 ثانية.



وتتواصل منافسات البطولة حيث تقام ثلاث منافسات دولية من فئة النجمتين غد الجمعة بمواصفات الفئات الدولية الثلاث، الصغرى والوسطى من مرحلتين خاصة على حواجز الـ120 سم والـ130 سم، والكبرى من جولة واحدة على حواجز الـ145 سم، وتنطلق منافسات السبت بمواصفات الجولة الواحدة، الصغرى على حواجز الـ120 سم، والوسطى على حواجز الـ135 سم، ومنافسة الفئة الكبرى بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ145 سم.

ويوم الأحد تقام ثلاث منافسات، الصغرى والوسطى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ120 و135 سم، وتختتم البطولة بمنافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم، وجوائزها أكثر من 56 ألف يورو.



ودولية القفز من فئة النجمة الواحدة تتضمن 6 منافسات، منافستين اليوم الخميس بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ100 سم و110 سم، ومنافستين يوم غد الجمعة بمواصفات الجولة الواحدة على ذات الارتفاعات، وتقام منافسة واحدة صباح السبت والأخيرة صباح يوم الأحد بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ100 سم والـ110 سم أيضاً.