ختام «دولية الباهية» لقفز الحواجز



أحرز الفارس علي حسين النويس، ثنائية في بطولة الباهية الدولية «فئة النجمة»، التي نظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، بإشراف الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وتضمنت البطولة 6 منافسات دولية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء تزامناً مع عيد الاتحاد الـ 54، وترأسها عبدالعزيز المرزوقي.



واختتمت منافسات البطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز ارتفاعها 130 سم، وحقق خلالها الفارس علي حسين النويس الفوز بفارق التوقيت على صهوة «ناركوس في دي»، مسجلاً 34.62 ثانية، وجاءت ثانية الفارسة البريطانية آمنة محمد أهلي مع «جيمس في دي بي»، محققة 36.27 ثانية، وثالثة الفارسة الإماراتية حفصة مدحت الحبسي مع «ديسكا»، بزمن قدره 37.84 ثانية.



وجاء الفوز من نصيب الفارسين الأول والثاني في منافسة اليوم الأول، من جولة واحدة على حواجز الـ 125 سم، وتوج الفارس علي حسين النويس مع «ناركوس» بأفضلية الزمن 54.93 ثانية، وحققت المركز الثاني الفارسة البريطانية آمنة محمد أهلي مع «جيمس في دي بي» ثانية، مسجلة 56.79 ثانية.



وفاز الفارس السوداني أشرف محمد مع «لاس فيغاس» في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز الـ 105 سم، بينما شهدت منافسة تجميع النقاط الـ«جوكر»، تنافس 18 فارساً وفارسة، حيث حصدوا كامل النقاط «44 نقطة» فوق حواجز 100 سم، والحاجز الـ«جوكر» ارتفاعه 120 سم، جمعها كاملة ضمن الزمن المسموح 5 فرسان، أولهم البريطاني ليال الديك مع «ستار هنتنغ»، مسجلاً 39.70 ثانية، وبفارق جزء من الثانية جاء ثانياً الفارس السوري عبد الله السرحان، بزمن قدره 39.71 ثانية.



وأقيمت منافستان في المرحلتين الخاصة في أول أيام البطولة، وكانت الأولى على حواجز الـ 100 سم، وتنافس فيها 18 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس غانم محمد الهاجري مع «فندي دو هوس زد»، والمنافسة الثانية بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ105 سم، وتصدرها الفارس السوري هشام غريب مع «لامارين».