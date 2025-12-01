كوربانوف بطل الجائزة الكبرى لدولية «الباهية لقفز الحواجز»



بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، توج الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، بالجائزة الكبرى لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي نظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي في نسختها الخامسة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية، وتضمنت 8 منافسات دولية، منها 6 منافسات دولية من فئة النجمتين، ومنافستان من فئة النجمة الواحدة في الجولة التأهيلية الثانية بالموسم لخيول القفز الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجرت المنافسات لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الماضي، وتتبعها 4 منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة، تقام خلال يومي الاثنين والثلاثاء، الأول والثاني من ديسمبر، مع احتفالات الإمارات بعيد اتحادها المجيد 54.



وفي ختام مراسم تتويج الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في منافسة الجائزة الكبرى، من بين 100 فارس وفارسة مشاركين في البطولة، بصحبتهم ما يقارب الـ160 خيلاً من 20 دولة، تقدم عبد العزيز المرزوقي، رئيس البطولة، بجزيل شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة على دعمها ورعايتها لرياضة قفز الحواجز، وإلى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، على حضوره وتشريفه حفل تتويج الفائزين بالجائزة الكبرى، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاة أشواط البطولة، شركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وإسطبلات الشراع راعية البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة بحضور المدرب دانكن، وشركاء النجاح بنك أبوظبي التجاري، «أميا باور»، «دي اكس بي هورسيس»، السكب و«كنغدوم»، ونادي أبوظبي للفروسية، والشارقة للفروسية، وأكاديمية بوذيب للفروسية ونادي العين للفروسية والمرماية والغولف.