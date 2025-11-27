6 أيام فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز

البيان

على الميدان الرملي بنادي الباهية للفروسية في أبوظبي، يتجدد اللقاء بين نخبة الفرسان والفارسات صباح غد الجمعة، في منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي ينظمها النادي في نسختها الخامسة بالتزامن مع أفراح الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهي المرة الأولى التي تستمر فيها فعاليات البطولة على مدى ستة أيام، متضمنة 6 منافسات دولية تصنيف النجمتين، ومجموع جوائزها 61.550 دولاراً، ومنافستين دوليتين في الجولة التأهيلية الثانية بالموسم لخيول القفز الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجوائزها 11 ألف دولار، وتتبعها 4 منافسات في بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، ومجموع جوائزها 12.200 دولار، وتختتم يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر 2025.

وتتولى رعاية أشواط البطولة مجموعة من الشركات الرئيسة والمساندة، ضمنها لونجين، راعية دوري القفز، بنك أبوظبي التجاري، نادي أبوظبي للفروسية، إسطبلات الشراع، «أميا باور»، «دي إكس بي هورسيس»، السكب، «كنغدوم» وغيرها.

يترأس البطولة ويدير لجانها عبدالعزيز المرزوقي، ويترأس لجنة تحكيم البطولة من فئة النجمتين حسام أبوبكر زميت، بمعاونة 3 محكمين دوليين، ويترأس لجنة تحكيم البطولة من فئة النجمة الواحدة يوسف المحمودي، بمعاونة 4 محكمين دوليين، ومسارات البطولتين يصممها الإيطالي الدولي إليو ترفغاتي، بمساعدة مجموعة من المصممين الدوليين.