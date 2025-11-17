السويدي بطلاً لكأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز بالعين



توّج الفارس سالم أحمد السويدي بلقب بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بصحبة الجواد «سيجكس زد» من خيول القفز باسطبلات الشراع، والتي تقدمها دعماً لتمكين فرسان القفز بالإمارات في البطولات الدولية والمحافل العالمية، الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع.



نظم البطولة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس نادي العين للفروسية والرئيس الفخري للبطولة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد منافساتها وتوّج الفائزين، محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية، رئيس الحدث، بحضور علي فاروق، مدير الفروسية بالنادي، والحكم الدولي خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم.



اشتملت البطولة على 12 منافسة في ثاني دوليات القفز بالموسم الإماراتي، وقام بتصميم مساراتها الأوكراني الدولي مارك ديبيير، منها 10 منافسات من فئة النجمتين، ومنافستان من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة تأهيلي المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 273 خيلاً، بصحبة 147 فارساً من 34 دولة، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من مئة ألف يورو، منها 32 ألف يورو جائزة منافسة كأس البطولة برعاية لونجين راعية دوري الإمارات لقفز الحواجز.