نوادر النابودة تتألق في افتتاحية دولية «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي



أحرزت الفارسة، نوادر عمر النابودة، على صهوة الفرس «فيرست برنسيس» المركز الأول في افتتاحية منافسات النسخة الرابعة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة، بمركز الإمارات للفروسية بدبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 181 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة حول العالم، بصحبتهم 253 خيلاً.



توجت الفارسة نوادر النابودة بجائزة المركز الأول، في أولى منافسات البطولة التي تشتمل على 12 منافسة وتقام على مدى ثلاثة أيام، وتختتم مساء بعد غد الأحد بمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة، وجاءت منافسة الافتتاح بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 79 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 33 فارساً، وتصدرتهم الفارسة نوادر النابودة، في حين توجت بجائزة المركز الثاني الفارسة السورية حلا كاستالي والجواد «بلاديو في تي»، ونال جائزة المركز الثالث الفارس خليفة حمدان الجهوري والجواد «هيرمس دو ماريبوسا». وتتواصل منافسات اليوم الأول للبطولة مع إقامة 3 منافسات خلال الفترة المسائية.



كما أكمل الفارس الإماراتي، ناصر علي الجنيبي، جاهزيته للمشاركة في منافسات البطولة، قائلاً: نعيش أجواء سعيدة في منافسات النسخة الرابعة لبطولة «فيرتوس»، وشاركت بالفعل في الدورات السابقة وحققت فيها نتائج جيدة، آمل التوفيق في إضافة المزيد منها خلال هذه البطولة، مضيفاً أن حسن التنظيم يلفت انتباه «الفرسان» المشاركين والجماهير الحاضرة لمتابعة أول بطولة دولية لقفز الحواجز للموسم الجاري بالإمارات، ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت لنجاح الحدث، ونشكر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة المنظمة للبطولة. وختم تصريحاته قائلاً: نتمنى أن تكون لنا مشاركات إيجابية في الدورات القادمة أيضاً مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الفرسان المشاركين.