الهاجري والسويدي يتألقان في الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز



تألق الفارس محمد غانم الهاجري وقفز مع «ليليلونكا اس تي دبليو»، من نادي الشارقة للفروسية، إلى صدارة فرسان المستوى الأول في منافسة حامية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ140 سم، وحقق الفارس سالم أحمد السويدي من فرسان نادي الشارقة أيضاً، ثلاثية رائعة على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في ختام منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز.



اشتملت المنافسات على 8 أشواط، وأقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، وتنافس فيها 150 فارساً وفارسة، وقدموا خلالها 476 مشاركة بصحبة 260 خيلاً، شهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية، وحسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية، المشرف العام على المنافسات، وعلي فاروق، مسؤول الفروسية بالنادي، والحكم الدولي يوسف المحمودي، رئيس لجنة التحكيم والحكم الدولي حسن موسى الهنائي.

وعن أهمية منافسات الأسبوع لعموم المشاركين، ولفرسان القفز من دولة الإمارات بصفة خاصة، أوضح حسام زميت أنها تأتي في ختام سلسلة من المنافسات ضمن دوري القفز منذ بداية الموسم.

من الأسبوع القادم تبدأ مشاركاتهم في البطولات الدولية، حيث تقوم أندية الفروسية بتنظيم عدد منها، وخلالها يستهدف فرسان المستوى الأول نيل التأهل لمشاركات خارجية في حدثين مهمين، الأول في كأس العالم لقفز الحواجز في أمريكا، والثاني بطولة العالم في مدينة آخن الألمانية في العام 2026، في يسعى فرسان المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية للتأهل والمشاركة في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة بدولة قطر، متمنياً التوفيق لفرسان القفز من دولة الإمارات.