عمرو جمال يتألق في دوري قفز الحواجز بميدان بوذيب



أحرز الفارس عمرو جمال محمد، فارس قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية، أول انتصاراته على حواجز الـ 130 سم، بمشاركة 100 فارس وفارسة، في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة، في ختام لقاء الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بأكاديمية بوذيب للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية الدوري في نسخته الـ 14.

بهذا الفوز، أعلن الفارس عمرو جمال عن عودته القوية للمشاركة في منافسات الموسم، ليضيفه إلى نتائجه الرائعة التي حققها خلال الموسم الصيفي الأخير، مع الفرس «زازو زد»، ما يجعل المنافسات القادمة أكثر قوة وتحدياً بين فرسان المستوى الأول.



شارك الفرسان والفارسات من جميع الفئات في 10 منافسات، وبلغ عدد الفرسان 250 فارساً، بصحبتهم 305 خيول، وقدموا خلالها ما يقارب من الـ 600 مشاركة، جرت على أرضية الميدان الرئيس، في صالة سلطان بن زايد الكبرى، وهو ما يشكل فائدة مضاعفة لفرسان القفز من الفئات الصغرى.



شهد المنافسات وتوّج الفائزين عبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بالأكاديمية، والفارس المدرب أحمد علي الجنيبي رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، وتابع سريان المنافسات حسام زميت، ممثلاً لاتحاد الفروسية والسباق، وأدار لجنة التحكيم، الحكم الدولي حسن موسى الهنائي، وصمم مسارات المنافسات، الدولي يوسف المحمودي، وأشرف الدولي علي مهاجر على الميادين وحركة الفرسان والخيول.