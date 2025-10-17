الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز ينطلق غداً



تشهد ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، غداً السبت، انطلاقة منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بعد أن حفل الأسبوع الأخير بتتويج الفرسان والفارسات الفائزين بألقاب نهائي لونجين 2025، لتتواصل بعدها منافسات النسخة 14 لدوري القفز، والتي تشتمل على 10 منافسات تقام مناصفة غداً وبعد غد، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية الدوري، وبمشاركة جميع فئات فرسان القفز من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات.



تبدأ أشواط السبت، بمنافسة الزمن المثالي المخصصة لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين «80 ـ 90» سم، وفئة الفرسان المبتدئين على حواجز يتراوح ارتفاعها بين «90 ـ 100» سم، ومن بعدها تتواصل المنافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة بتصميم مسار لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات على حواجز 105 سم، وعلى ذات الارتفاع لفئة الفرسان الأشبال، ولفئة المبتدئين المتقدمة «3» على حواجز 115 سم، ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز الـ120 سم.



وتختتم منافسات اليوم الأول بمنافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة المستوى الأول والشباب، وفئة «الجونيورز» وفرسان المستوى الثاني، ومن المنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين فرسان هذه الفئات على حواجز الـ125 سم، وفي اليوم الثاني، الأحد، تقام بقية المنافسات الخمس على ذات ارتفاع حواجز اليوم الأول لكل فئة مع تغير مواصفاتها لتصبح من جولة واحدة.

يتبقى أمام الفرسان فرصة المشاركة في منافسات الأسبوع الخامس لدوري القفز والتي ستقام على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف قبل مشاركاتهم القادمة في سلسلة من بطولات القفز الدولية من جميع التصنيفات في عدد من أندية الفروسية بالإمارات ابتداء من 6 نوفمبر المقبل وحتى 22 فبراير 2026.