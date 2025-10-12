فرسان الإمارات تتألق في بطولة قفز الحواجز بنادي الحبتور



شهد نادي الحبتور للبولو والفروسية ختام منافسات بطولة قفز الحواجز، وسط تألق نخبة من فرسان وفارسات الدولة من الأندية والإسطبلات المشاركة، منها إسطبلات الصحراء، نادي الحبتور للبولو، ماندارا، فريق بي فري، ونادي JSR للفروسية. جاءت المنافسات حافلة بالقوة والإثارة عبر أربع فئات تراوحت ارتفاعاتها بين 80 و120 سنتيمتراً، حيث أحرز الفارس أشرف محمد من إسطبلات الصحراء المركز الأول في الفئة الثالثة «80 ـ 90 سم» على الجواد أل كابوني، تلاه يزن منوس من نادي الحبتور للبولو ثانياً، وجيمين شاه ثالثاً.



وفي الفئة الرابعة «90 ـ 100 سم»، خطفت الفارسة أنستاسيا أوفشينيكوفا من نادي JSR للفروسية الصدارة على الجواد جابار، وجاء أشرف محمد ثانياً على دارميني من إسطبلات الصحراء، وميلي كايرني ثالثة على ميلوفيا.

أما في الفئة الخامسة «100 ـ 110 سم»، فقد توّج الفارس ليث كامل سليمان من ماندارا بالمركز الأول على شارلي كاتشي، متقدماً على زارا نواز من نادي الحبتور للبولو، وفارس شمذين من ماندارا.

وفي الفئة السادسة «110 ـ 120 سم»، تألقت الفارسة ليلي بيرنز من فريق بي فري لتحقق المركز الأول على الجواد دورا، تلاها محمد غالي العزيبك من ماندارا ثانياً، وعبدالرشيد مرزوق من إسطبلات الصحراء ثالثاً.



وأشاد المشاركون بالمستوى الفني والتنظيمي المميز للبطولة، مؤكدين أن الحدث جسّد التطور الكبير الذي تشهده رياضة الفروسية في دولة الإمارات، بفضل الدعم المستمر من الأندية والمؤسسات الرياضية.

كما عبّر منظمو البطولة عن سعادتهم بنجاح الفعالية، موجهين جزيل الشكر والتقدير لجميع الفرسان والفارسات والحكام والمنظمين والرعاة على دورهم في إخراج البطولة بالصورة المشرفة، مؤكدين استمرار النادي في تنظيم بطولات نوعية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة الفروسية الإقليمية والعالمية.