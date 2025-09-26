دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز ينطلق بالشارقة السبت



تنطلق فعاليات منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ 1، السبت، على ميادين الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية لونجين. ويشتمل برنامج دوري القفز بالموسم الجديد 2025 ـ 2026 على 17 منافسة أسبوعية، تنطلق بالشارقة للفروسية وتختتم ببطولة الإمارات لقفز الحواجز على ميادين صالة أكاديمية بوذيب للفروسية الأحد 3 مايو 2026، ويستضيف نادي الشارقة للفروسية خلال الموسم 4 منافسات أسبوعية على ميادينه الداخلية والخارجية، أولاها التي تنطلق السبت، والثانية نهائي النسخة 13 لدوري لونجين على مدى ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد الموافق 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، ومنافستين خلال شهر أبريل 2026.



ويلتقي فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، السبت وغداً الأحد بمركز الشارقة للفروسية للتنافس في 10 منافسات تتيح مشاركة الفرسان حسب كل فئة للتنافس على الألقاب والفوز بجوائز يبلغ مجموعها 170 ألف درهم، بمواصفات المرحلتين الخاصة في يومها الأول على حواجز يبدأ تصميمها من عند الارتفاع 80 سم وحتى 135 سم، وفي اليوم الثاني تبدأ بمواصفات المرحلتين في ثلاث منافسات متتالية، تليها منافستان بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على مسارات يصل ارتفاع حواجزها إلى 140 سم لمشاركة فرسان المستوى الأول.