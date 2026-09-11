«فرسان الإمارات» يتألقون في بطولتي بلجيكا وألمانيا لقفز الحواجز

تصدر الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، مع «بياريتز زد»، المنافسات الدولية لخيول القفز الصغيرة مساء أمس بمشاركة 79 خيلاً، عمر 7 سنوات على حواجز الـ 1.30 متر، وعمر 8 سنوات على حواجز 1.35 متر.

أقيمت المنافسات ضمن بطولة «أوبلابييك» الدولية ببلجيكا، التي تجري خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، وكان المركز الثالث من نصيب «إس إس أورانيا» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، ضمن استعدادات أبطال الإمارات لآسياد اليابان 2026.

وأحرز «فيلون دبليو اتش» بقيادة الفارس حميد عبدالله خليفة المهيري، المركز الثاني بأداء خالٍ من نقاط الجزاء، في منافسات شوط الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، بمشاركة 42 خيلاً.

كان فرسان منتخب الإمارات قد اختتموا مؤخراً مشاركتهم القوية في بطولة مونستر الدولية بألمانيا فئة الـ 4 نجوم، وأسفرت منافسة الجائزة الكبرى عن فوز الفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «فلونفلون»، بالمركز الخامس مع نقطة جزاء واحدة، وجاء سادساً الفارس حميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونستي في دي هيفنك»، وأيضاً برصيد نقطة جزاء واحدة.

وحصد الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي المركز التاسع مع «بي بي إس ميغروغر»، برصيد 4 نقاط جزاء، كما أحرز معه المركز الرابع في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، بالإضافة إلى المركز الثاني في منافسة الشوط الليلي، مع الجواد «شاكو باي».

وشاركت خيول القفز الصغيرة في النهائي المشترك لعمر الـ 7 والـ 8 سنوات، وأحرز الجواد «بياريتز زد» المركز الرابع بقيادة الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بأداء نظيف دون نقاط جزاء، كما شاركت الفرس «أرجنتينا دي كريسكر زد» بقيادة الفارس حميد عبدالله المهيري، وأحرزت معه المركز التاسع برصيد 4 نقاط جزاء.