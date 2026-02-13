الفارس الإيرلندي برين يحرز جائزة "ساحة الخيل" بكأس الإمارات لقفز الحواجز

أحرز الفارس الإيرلندي شين برين أمس جائزة "ساحة الخيل" على صهوة الجواد "سكارتين"، مسجلا 68.56 ثانية، على ميدان أبوظبي للفروسية في أولى منافسات الخمس نجوم في النسخة الثانية لبطولة كأس الإمارات الدولية لقفز الحواجز.

جاءت الافتتاحية بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز ارتفاعها 145 سسنتمترا، وتنافس فيها 48 مشاركاً، وجاء عبد الله حميد المهيري، ثانيا مع الجواد "شاكولو" (17 سنة)، بزمن قدره 76.24 ثانية، وثالثا الفارس الفرنسي أوليفيير بيريو، مع الفرس "جي ال إيفنتس دوراي دوغولي"، بزمن قدره 77.56 ثانية.

وفاز الفارس الإيطالي بورغريغيو بوتشي بجائزة لونجين التأهيلية لدوري لونجين للأمم، مع الفرس"كاساليا دي جي" وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 43.35 ثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز ارتفاعها 150 سسنتمترا، وتنافس فيها 54 مشاركاً.

وجاء ثانيا الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الفرس "إميرود دو زابالا"، من خيول القفز باسطبلات الشراع، وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 43.87 ثانية، وثالثا الفارس البريطاني جاك ويتكر مع الجواد "دي آند اتش فالمي دو لا لاند"، وأنهى التمايز مسجلا 43.91 ثانية، بفارق زمني بين المراكز الثلاثة الأولى بلغ أجزاء من الثانية فقط.

وحصد الفارس السويسري رومين دوغيت مع الجواد "بيل كانتو دو بوغين"، صدارة منافسة السرعة (سبيد ستيكس) من فئة الخمس نجوم، بحواجز ارتفاعها 150 سنتمترا مسجلاً 63.36 ثانية، وجاء ثانيا الفارس البلجيكي ويلم فيرميير والفرس "ماجيك فانت هولغنرود زد"، بزمن قدره 65.18 ثانية، وثالثا الفارس محمد حمد الكربي والجواد "ليون فان دو بلاتان"، بزمن قدره 65.41 ثانية.

وبدأت منافسات الفترة الصباحية اليوم بمنافسة الشراع للسرعة فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 140 سم، وحقق المركز الأول الفارس المغربي هشام الراضي على صهوة الفرس "سيكا ماليون"، بزمن قدره 64.04 ثانية، وجاء ثانيا الفارس البريطاني ويليام فنيل، مع الفرس "أكوين أميركا بيلي بيسادور"، مسجلا 65.26 ثانية، وثالثا الفارس مبخوت عويضة الكربي والفرس "كاسالسينا زد" بزمن قدره 67.75 ثانية.