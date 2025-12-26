ماجد المهيري بطلاً لتحدي الإنتاج المحلي للقدرة



توج الفارس ماجد جمال بن زعل المهيري بطلاً لسباق الإنتاج المحلي لمسافة 101 كلم، الذي استضافته مدينة دبي الدولية للقدرة بتنظيم نادي دبي للفروسية وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمشاركة 100 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.



وتوّج الفارس ماجد جمال المهيري باللقب على صهوة «تي جي آيز شوت 16» لإسطبلات زعبيل 3، مسجلاً زمناً قدره 3:36:43 ساعات واحتل المركز الثاني بفارق ثانية زميله من إسطبلات زعبيل 3 الفارس سعيد أحمد محمد غانم المري على صهوة «تي جي ماجدالينا 16».



وحقق المركز الثالث الفارس زايد محمد عتيق المهيري من إسطبلات F3 على صهوة «تي جي براكة 16»، بزمن بلغ 3:36:44 ساعات، وجاء الفارس محمد سيف علي الشعفار رابعاً ممتطياً صهوة الفرس «محبوبة» لإسطبلات الريح مسجلاً زمناً قدره 3.38.36 ساعات، فيما حل فارس أحمد المنصوري في المركز الخامس على صهوة «دولفينا» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 3.39.05 ساعات.



وشهد السباق، الذي أقيم على أربع مراحل، مشاركة مميزة من خيول الإنتاج المحلي وعلى مستوى الفرسان، ليؤكد السباق الخاصة بهذه الفئة الاهتمام الكبير بمختلف الشرائح في عالم سباقات القدرة والتحمل.



تتويج الأبطال



وعقب ختام السباق، توج أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 150 ألف درهم، ونال الوصيف مبلغ 130 ألف درهم، فيما بلغت جائزة المركز الثالث 110 آلاف درهم، كما خصص مبلغ 50 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و35 ألف درهم للمركز الخامس، في حين حصل الفرسان من المركز السادس وحتى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم ومن الحادي عشر إلى المركز العشرين نال كل فارس 15 ألف درهم.