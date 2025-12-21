كأس رئيس الدولة للقدرة في بوذيب تشهد مشاركة 121 فارساً وفارسة



توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي «المفتوح» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم اليوم الأحد في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، بمشاركة 121 فارساً وفارسة. وأهدى الفارس سيف المزروعي إسطبلات «أم آر أم» لقب السباق الرئيس ضمن المنافسات، التي اشتملت أيضاً على سباقي الإسطبلات الخاصة وسباق العمالقة لمسافة 100 كلم لكل منهما، ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وجاء السباق الختامي قوياً وسريع الإيقاع، حيث تمكن الفارس المحنك سيف المزروعي من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «بوليو ديوكوفيتش» بعد أداء مميز وقوي. وتواجد المزروعي ضمن كوكبة الصدارة في المرحلتين الأولى والثانية، قبل أن يقفز بقوة إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة، محافظاً على الصدارة حتى خط النهاية.



وقطع المزروعي مسافة السباق بزمن قدره 4:31:01 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.57 كلم/ساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح أمين على صهوة الجواد «غازي دي فلوازينس» لإسطبلات البراري، بزمن قدره 4:31:57 ساعات، فيما حلت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا في المركز الثالث على صهوة «جينو دي فيجنولس» لإسطبلات الوثبة، بزمن قدره 4:32:00 ساعات.



حضر مراسم التتويج أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.