الفارس منصور الحمادي يحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة لعمالقة القدرة

أحرز الفارس منصور ناصر الحمادي لقب سباق العمالقة للقدرة، اليوم، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل، بمشاركة 76 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.



وانتزع الحمادي الصدارة على صهوة الجواد «سكوتش»، لإسطبلات الريف العجبان، محققاً 3:46:47 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.46 كلم/ساعة.



وجاء ثانياً الفارس مانوهار سينج، على صهوة «إس دبليو كادجيشيل» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً 3:46:49 ساعات، وثالثاً الفارس عبد الله يوسف الحمادي من إسطبلات المغاوير، على صهوة «إل إم مساراتي»، بزمن قدره 3:46:57 ساعات.



توج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.



وتتواصل فعاليات البطولة غداً، بإقامة السباق الرئيس «المفتوح» لمسافة 120 كلم، والمؤلف من 4 مراحل، وهي الأولى لمسافة 40 كلم باللون البني، والثانية 30 كلم باللون الأزرق، ثم الثالثة 30 كلم باللون البنفسجي، وصولاً إلى الرابعة 20 لمسافة كلم باللون الأبيض.