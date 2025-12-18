"إسطبلات زعبيل" تحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 100 كم



خطفت إسطبلات زعبيل الأضواء بإحرازها المركزين الأول والثاني في سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم، الخميس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، في افتتاح سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والتي تشتمل على أربعة سباقات.



وتوج الفارس راشد محمد المهيري بلقب السباق على صهوة الجواد «تورك كيه»، في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 208 فرسان وفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.



ونجح بطل السباق في قطع المسافة بزمن قدره 3:51:06 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.95 كلم/ساعة.



وجاءت في المركز الثاني، بفارق ثانية واحدة، زميلته في الإسطبل الفارسة الفرنسية ليا فاندر كيرخوف على صهوة «جاليا دي فلوزين»، مسجلة زمناً قدره 3:51:07 ساعات، فيما حل الفارس سيف جمعة بالجافلة في المركز الثالث على صهوة «كلهاربي راجان» لإسطبلات «إس إس» بزمن بلغ 3:52:39 ساعات.



واتسم السباق بالقوة والإثارة، حيث نجح البطل في إدارة جهد الجواد بشكل متدرج خلال المراحل، إذ أنهى المرحلة الأولى في المركز السابع، قبل أن يتقدم إلى المركز الثالث في المرحلتين الثانية والثالثة، ثم انقض بقوة على الصدارة في المرحلة الأخيرة ليحسم اللقب.



وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.



وتشهد قرية بوذيب، صباح الجمعة، إقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، مقسماً إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، تليها المرحلة الثانية لمسافة 30 كلم باللون الأزرق، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأخضر، وصولاً إلى المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم والمرسمة باللون الأبيض.



وتتواصل المنافسات بإقامة سباق العمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم، على أن يختتم الحدث بالسباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، يوم الأحد المقبل.