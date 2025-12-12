ليلى المرزوقي بطلة سباق مدينة دبي الدولية للقدرة



أحرزت الفارسة ليلى محمد المرزوقي من إسطبلات الكمدة، لقب سباق مدينة دبي الدولية للقدرة للإسطبلات الخاصة بنظام «التسعيرة»، الذي أقيمت منافساته لمسافة 120 كلم في سيح السلم، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وحققت المرزوقي اللقب، بعد أن قدمت أداءً متميزاً، وطاردت الصدارة في مختلف مراحل السباق، بإحرازها المركز الثالث في المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم، والمركز الثامن في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم، والمركز السابع في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم، قبل أن تحسم المنافسة في المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم، بعد أن غردت بالصدارة على صهوة «جينكو دو بوكيه»، محققة زمناً قدره 4.33.52 ساعات.



واحتل الفارس عيسى حمود الخياري المركز الثاني على صهوة «إف إف كامالوت» من إسطبلات المزروعي، محققاً زمناً قدره 4.34.00 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف بالجافلة، على صهوة «إس دبيلو جاثريفا» لإسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 4.36.14 ساعات.

ونال الفارس محمد راشد مغير المركز الرابع على صهوة «كينتماني سترلينغ» لإسطبلات المغير، مسجلاً زمناً قدره 4.38.23 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس أحمد ناصر الظاهري، على صهوة «أبيكس أمبوش» لإسطبلات عواصف العين، مسجلاً زمناً قدره 4.42.45 ساعات.





تتويج الأبطال



وبعد ختام السباق، توج أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، وبلغت جائزة المركز الأول 200 ألف درهم، والوصيف 180 ألف درهم، بينما بلغت جائزة المركز الثالث 160 ألف درهم، كما خُصص مبلغ 50 ألف درهم للفائز بالمركز الرابع، و35 ألف درهم للمركز الخامس، بينما حصل الفرسان من المركز السادس حتى العاشر على 30 ألف درهم لكل فارس.



وشهد السباق مشاركة نحو 100 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة، ويعكس السباق الذي أقيم بنظام التسعيرة، الدعم الكبير لرياضة الفروسية وسباق القدرة والتحمل، كونه يشكل دعماً إضافياً للإسطبلات الخاصة من الملاك المواطنين، عبر شراء الخيول المشاركة بنظام «التسعيرة»، وفق الآلية المحددة من قبل نادي دبي للفروسية.



وتتواصل فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة، باحتضان 3 سباقات دولية تأهيلية لمسافة 101 كلم، 120 كلم و160 كلم، والمتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، حيث سيكون السباق الأول للخيول بعمر 6 سنوات فما فوق، والسباق الثاني 7 سنوات فما فوق، والسباق الثالث للخيول بعمر 8 سنوات فما فوق.