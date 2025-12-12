محمد السبوسي يتصدر التصنيف العالمي لمدربي القدرة

واصلت الفروسية الإماراتية وريـاضة القدرة والتحمل إنجازاتها العالمية، بعد تصدر المدرب الوطني محمد أحمد السبوسي التصنيف العالمي لمدربي القدرة والتحمل، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي للفروسية، برصيد 1080 نقاط، ليعتلي المركز الأول عالمياً ويضيف إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المرموقة للفروسية الإماراتية على خارطة الرياضة العالمية، ويؤكد تميز الكفاءات الوطنية في رياضة القدرة، إذ يُعد السبوسي من المدربين المميزين الذين أسهموا في إعداد فرسان الإمارات، وتحقيقهم نتائج لافتة في العديد من الاستحقاقات والبطولات الدولية.

وتواصل رياضة القدرة والتحمل الإماراتية حضورها العالمي المميز، بعد سلسلة من الإنجازات الدولية خلال العام الجاري 2025، أبرزها تتويج منتخب الإمارات بذهبية بطولة آسيا للقدرة في تايلاند، إلى جانب تحقيق المركزين الأول والثاني في السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة 2026 في السعودية، والتتويج بذهبية الفرق والفردي في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، إضافة إلى إحراز لقب بطولة العالم للشباب والناشئين في رومانيا، وحصد ذهبية الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة في فرنسا.