ليلى المرزوقي تقود إسطبلات الكمدة لثنائية الافتتاح في بوذيب



خطفت خيول إسطبلات الكمدة الأضواء بحصولها على المركزين الأول والثاني في سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم صباح اليوم الخميس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في فاتحة سباقات الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات الذي يقام صباح غد «الجمعة»، وسباق العمالقة يوم السبت وكلا السباقين لمسافة 100 كلم. وتوجت بالمركز الأول الفارسة ليلى المرزوقي في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد مشاركة 131 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.



وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «جازام» بزمن قدره 3:45:44 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 26.58 كلم / ساعة. تلاها بفارق ثانية في المركز الثاني رفيقها في الإسطبل ذياب محمد البلوشي، على صهوة «هيملايا دي بتكوست»، فيما جاء في المركز الثالث مشعل الكردي على صهوة «جايسر» لإسطبلات الرمك بزمن قدره 3:49:46 ساعات.

وجاء السباق قوياً ونجحت البطلة في تحقيق الفوز بعد أن تمكنت من توزيع جهد الخيل على المراحل محافظة على معدل ثابت للسرعة، حيث حلت في المركز الثاني خلال المراحل الثلاث الأولى لتنقض بكل قوة على الصدارة وتنتزعها بكل جدارة.



توج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتشهد القرية صباح الجمعة سباق الاتحاد للسيدات لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى ورسمت باللون البرتقالي 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن النجاح الكبير لسباق الإسطبلات الخاصة في افتتاح سباقات كأس الاتحاد، يجسد رمزيته العالية، بما يحمله من قيم أصيلة، وإرث ملهم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.



وأشار إلى التنافسية الكبيرة بين المشاركين والمشاركات في جميع مراحل السباق، للوصول إلى المراكز الأولى، وسط أجواء مميزة تجسد الشغف الكبير بهذه الرياضة النبيلة، ومكانتها الراسخة في نفوس الفرسان والفارسات، مقدماً التهنئة لأصحاب المراكز الأولى على تتويجهم بألقاب السباق.

وأوضح السويدي حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على أفضل الممارسات في تنظيم السباقات، وتوفير الأجواء الملائمة للفرسان والفارسات، والعمل على جميع المبادرات التطويرية، وتبني الخطط الداعمة للتطور.