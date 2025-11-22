إسطبلات SM تتوج بلقب تاريخي في «يوم الشهيد» للقدرة.. وفاطمة المري تحصد المركز الأول



أهدت الفارسة فاطمة جاسم المري إسطبلات SM لقباً تاريخياً بعد فوزها بكأس «يوم الشهيد» للقدرة لمسافة 120 كلم، التي أقيمت منافساتها في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة مميزة من الإسطبلات الخاصة، بتنظيم نادي دبي للفروسية وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وحققت المري أول لقب لإسطبلات SM في سباقات القدرة على صهوة «سيليبريتا» مسجلة زمناً قدره 4.25.41 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس فيدريكو بيريز على صهوة «إتش سي نايل» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 4.25.45 ساعات بعد منافسة مثيرة بفارق أجزاء من الثانية عن الفارس عيسى راشد محمد سعيد المزروعي الفائز بالمركز الثالث على صهوة «إس دبليو جوركا» لإسطبلات SS.



1000 فارس وفارسة في غضون 48 ساعة

أكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق يوم الشهيد يحمل مكانة خاصة، كونه يقام في مناسبة وطنية غالية، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من الفرسان بعد أن سجلت مدينة دبي الدولية للقدرة على مدار يومين قرابة 1000 مشارك ومشاركة في السباقين التأهيليين 40 و80 كلم، إضافة إلى كأس يوم الشهيد للقدرة لمسافة 120 كلم، موضحاً أن المرافق والبنية التحتية في مدينة دبي الدولية للقدرة جاهزة بالكامل لاستقبال الأعداد الكبيرة من الفرسان والخيول واستضافة كبرى الفعاليات.

وكشف أحمد الكعبي لـ«البيان» عن جاهزية منتخب الإمارات للاستحقاق الدولي في البطولة الآسيوية بتايلاند الأسبوع المقبل، وأن الفريق على جاهزية تامة بجميع طواقمه للتحدي الآسيوي الذي سيشهد مشاركة واسعة من قِبل الكثير من الدول، لافتاً إلى أن فرسان الإمارات قادرون على مواصلة سلسلة الإنجازات في سباقات القدرة، بعد النتائج المميزة في بطولة العالم للخيول الصغيرة بفرنسا، ومونديال الشباب والناشئين برومانيا، ودورة الألعاب الآسيوية في البحرين.



سلطان بن مرخان: فخور باللقب الأول لـ SM

من جهته، عبّر سلطان محمد بن مرخان، مالك إسطبلات SM، عن فخره الكبير بتحقيق أول ناموس ولقب في تاريخ الإسطبل بعد التتويج بكأس يوم الشهيد، مؤكداً أن هذا الإنجاز يحمل معنى خاصاً في مناسبة وطنية غالية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

وأضاف بن مرخان لـ«البيان» أن الإسطبل رغم انطلاقته الرسمية قبل نحو أربع أو خمس سنوات فقط، إلا أنه حقق نتائج جيدة، منها المركز الثالث في كأس إكسبو، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وإحراز المركز الخامس مرتين في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، متقدماً بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم رياضة الآباء والأجداد..

كما أضاف قائلاً: «إن دعم وتشجيع والده محمد سلطان بن مرخان وراء تعزيز الإسطبل بخيول مميزة، ويعد الحصان البطل في سباق يوم الشهيد من الخيول الموجودة منذ ثلاث أو أربع سنوات، وكان غير محظوظ في مشاركاته السابقة، لكنه اليوم أثبت نفسه وحالفه التوفيق»

وعن حضورهم المميز مع أشقائه في مختلف البطولات والرياضات التراثية، قال بن مرخان: «نحن أبناء هذا التراث، ومشاركتنا في رياضة الآباء والأجداد واجب وفخر، خاصة في ظل الدعم الكبير لها من القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، ونسعى دائماً لرد الجميل بالإنجازات للوطن».

سعادة

من جانبها، عبّرت البطلة فاطمة جاسم المري عن سعادتها باللقب، وقالت لـ«البيان» إنها استعادت المركز الأول بعد مدة ليست قصيرة على آخر لقب حققته، وتعد افتتاحية مميزة لها هذا الموسم بعد أن حققت سابقاً نحو 6 ألقاب في مسيرتها برياضة الفروسية، مشيدة بأداء الجواد البطل في مختلف مراحل السباق.

200.000

توج أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، وبلغت جائزة المركز الأول 200 ألف درهم، والوصيف 180 ألف درهم، بينما بلغت جائزة المركز الثالث 160 ألف درهم، كما خُصص مبلغ 50 ألف درهم للفائز بالمركز الرابع، و35 ألف درهم للمركز الخامس، بينما حصل الفرسان من المركز السادس حتى العاشر على 30 ألف درهم لكل فارس.