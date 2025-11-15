إسطبلات العين تتوج بكأس الوصل للقدرة



حقق الفارس الأورغوياني فيدريكو فريبر من إسطبلات العين، لقب كأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كلم، الذي احتضنت منافساته مدينة دبي الدولية للقدرة، في سيح السلم، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من الإسطبلات الخاصة، وأهدى فريبر إسطبلات العين اللقب، على صهوة الفرس «بالميراس» لإسطبلات العين، مسجّلاً زمناً قدره 3.33.23 ساعات. واحتلت المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي، على صهوة الفرس «بيكنك بارك باريسيان داون» لإسطبلات زعبيل، مسجّلةً زمناً قدره 3.33.46 ساعات، وحلّ الفارس منصور خميس الشدي في المركز الثالث، ممتطياً الجواد «نيل بوي 16» لإسطبلات زعبيل 2، مسجّلاً زمناً قدره 3.33.47 ساعات.



وحقق المركز الرابع الفارس محمد عبد الله علي البلوشي، على صهوة الجواد «سي إل قطر» لإسطبلات الرميثي، مسجّلاً زمناً قدره 3.34.16 ساعات، وجاء في المركز الخامس، الفارس حمد محمد جمعة راشد الشامسي، ممتطياً الفرس «كينتاماني ستيرلينغ» لإسطبلات المغير، مسجّلاً زمناً قدره 3.34.17 ساعات.

وتوّج أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، إذ حصل البطل على 200 ألف درهم، ونال الفارس الوصيف 180 ألف درهم، فيما بلغت جائزة المركز الثالث 160 ألف درهم، كما خُصص مبلغ 50 ألف درهم للفائز بالمركز الرابع، و35 ألف درهم للمركز الخامس، بينما حصل الفرسان من المركز السادس وحتى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم.