تحدي سيح السلم يدشن «سباقات دبي الدولية للقدرة»



يدشن تحدي سيح السلم لمسافة 120 كلم، موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، الجمعة في الساعة 6 صباحاً، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، فيما ستتواصل الفعاليات في اليوم الذي يليه، بإقامة كأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، لمسافة 101 كلم، بمشاركة نخبة من الفرسان.



وستبلغ مسافة المرحلة الأولى من تحدي سيح السلم، 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض»، فيما يقام كأس الوصل على 4 مراحل أيضاً، مع اختلاف المسافة الإجمالية.



وتوافد الفرسان إلى مدينة دبي الدولية للقدرة، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق السباق، لاستكمال الإجراءات الأخيرة لعملية التسجيل، أبرزها قياسات الأوزان للفرسان، إضافة إلى عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة.



اللقب الثالث



وتتطلع إسطبلات MRM إلى المحافظة على لقب تحدي سيح السلم للعام الثالث على التوالي، والذي أحرزه في النسخة الماضية الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة الجواد «ماجيك جلين»، بزمن إجمالي بلغ 4.12.16 ساعات، بعد منافسة قوية بفارق ثانية عن الوصيف، حمد حميد التميمي، الحائز على المركز الثاني على صهوة الجواد «سارجون» لإسطبلات F3، بينما حقق المركز الثالث، زميله راشد محمد المهيري، على صهوة الجواد «أباندومز روكيبلي» لإسطبلات F3.



ويتضمن برنامج فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة 24 سباقاً، ومن أهم الفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات، وهي: سباق السيدات لمسافة 119 كلم، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، وسباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم، يوم 10 يناير.



وينطلق مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 23 مارس 2026، عبر سباق السيدات لمسافة 119 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، ثم كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم 27 مارس.



ويشهد نوفمبر الجاري، سباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم، يوم 22 نوفمبر، فيما يسدل الستار على موسم سباقات مدينة دبي، عبر كأس المدربين يوم 4 أبريل.