انطلاق موسم سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة



تنطلق في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الجمعة المقبل، فعاليات موسم سباقات القدرة والتحمل 2025–2026، معلنة بداية عام جديد من المنافسات التي ترسخ مكانة دبي إحدى أبرز العواصم العالمية في رياضات الفروسية، ويأتي الموسم هذا العام بروزنامة واسعة تضم سباقات محلية ودولية، ومسارات مطورة وفق أعلى المعايير، إلى جانب منظومة بيطرية وتنظيمية متكاملة داخل مرافق المدينة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن موسم القدرة في دبي يمثل محطة رئيسية على أجندة الفروسية الدولية، مشيراً إلى أن الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كان له الدور الأبرز في ترسيخ مكانة دبي وتفوقها في تنظيم واستضافة بطولات القدرة، وأضاف أن الموسم الجديد يركز على تعزيز تنافسية السباقات، وتطوير التجربة التنظيمية بما يخدم الفرسان والمشاركين والجمهور.



من جانبه أوضح أحمد راشد محمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، اكتمال التحضيرات لانطلاقة الموسم، متضمنة إعادة تأهيل المسارات وأنظمة التسوية وتطوير العيادات البيطرية ومحطات التبريد، إلى جانب ترقية أنظمة التوقيت والتتبع الرقمي لضمان أعلى درجات الدقة والسلامة.

ويشهد اليوم الأول، الجمعة المقبل، إقامة سباق تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كم، بمشاركة فرسان من مختلف الإسطبلات، ويتكون السباق من أربع مراحل متتالية على مسار صحراوي مجهز ووفق بروتوكولات دقيقة للرعاية والفحص البيطري، بما يضمن سلامة الخيل وجودة الأداء.



وفي اليوم التالي، السبت، تقام منافسات كأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كم والمخصص للإسطبلات الخاصة والأفراد، ويعد هذا السباق منصة مهمة لاكتشاف المواهب الوطنية الصاعدة وإتاحة الفرصة للفرسان الجدد للظهور قبل المشاركة في البطولات الكبرى ضمن أجندة الموسم.

ويتكون السباق من أربع مراحل أيضاً، مع الالتزام بمعايير الوزن والسرعة والنبض، ونظام الفحوص وعدد المرافقين داخل البوابة البيطرية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرفق بالخيل والاستدامة الرياضية.

ويعتمد الموسم الجديد على جاهزية تنظيمية شاملة تم تنفيذها بعناية لضمان انسيابية العمل، فقد جرى تعزيز البنية الميدانية للسباقات من خلال تجهيز فرق التحكيم والكوادر البيطرية المتخصصة على مدى مراحل السباق، إلى جانب تشغيل مركز متكامل لإدارة العمليات واللوجستيات ومتابعة حركة المسار والفرق الداعمة لحظة بلحظة، مع تطبيق بروتوكولات رعاية دقيقة تضمن سلامة الخيل خلال جميع مراحل السباق، بدءاً من الفحص البيطري الأول حتى خط النهاية.



ويشهد الموسم في محطاته المقبلة إقامة عدد من أبرز الفعاليات على أجندة القدرة العالمية، في مقدمتها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ويجمع نخبة من الفرسان والإسطبلات من مختلف دول العالم، ويعد أحد أهم السباقات على مستوى المنطقة. كما يتضمن الموسم مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يرسخ حضور المواهب الوطنية والدولية، ويعكس التميز الفني والتنظيمي لمسارات سيح السلم. وتمثل هذه الفعاليات محطات تنافسية رفيعة المستوى تسهم في تعزيز موقع دبي وجهة عالمية لسباقات القدرة والتحمل، وتدعم استمرارية تطور هذه الرياضة محلياً ودولياً.



وختاماً، يسر نادي دبي للفروسية أن يدعو مجتمع دولة الإمارات بكل فئاته من العائلات وعشاق الفروسية والرياضيين والمهتمين بالتراث إلى حضور ومتابعة سباقات الموسم، والاستمتاع بأجواء المنافسة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، فالحضور الجماهيري يشكل جزءاً أصيلاً من روح هذه الرياضة، ويعزز ارتباط المجتمع بالقيم التي تمثلها الفروسية من أصالة، وشغف، وتحدٍ.

ويدعو النادي الجمهور إلى مشاركة الفرسان هذه التجربة المميزة، ودعم الإسطبلات الوطنية، والاستمتاع بفعاليات تقام في بيئة رياضية وعائلية مجهزة بالكامل، تواصل من خلالها دبي تأكيد مكانتها مركزاً عالمياً لسباقات القدرة والتحمل.