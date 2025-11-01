فرسان القدرة على القمة.. الإمارات أول العرب في آسيوية الشباب بـ 31 ميدالية

اختتم وفد الإمارات مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي استضافتها مملكة البحرين، واختتمت أمس، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

ونجح منتخبنا الوطني للقدرة في حصد جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق بواقع 4 ميداليات ملونة ضمن منافسات اليوم الختامي بدورة الألعاب الآسيوية للشباب التي أقيمت بمملكة البحرين. وتوج عيسى راشد المزروعي بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي، فيما حصل أحمد عبدالرحمن البستكي على الميدالية الفضية، وفاز خليفة راشد العميمي بالميدالية البرونزية.

وتوج منتخبنا الوطني للقدرة بذهبية مسابقة الفرق والذي ضم كلاً من: عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وراشد عبدالرحمن المهيري، وخليفة راشد العميمي.

وحصدت الإمارات 31 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبيات و9 ميداليات فضية و10ميداليات برونزية في المركز الثامن بجدول الترتيب، لتنهي الدورة في الصدارة العربية فيما تصدرت الصين جدول الترتيب العام برصيد 147 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 81 ميدالية، وكازاختسان بالمركز الثالث برصيد 93 ميدالية،.

وجاءت مملكة البحرين الدولة المستضيفة في المركز الثالث عشر «الثانية عربياً» برصيد 13 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 ميداليات برونزية، فيما حلت المملكة العربية في المركز الرابع عشر والثالث عربياً برصيد 22 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و13 ميدالية برونزية، وحلت كذلك العراق في المركز السابع عشر والرابع عربياً برصيد 14 ميدالية منها 3 ذهبيات، و6 فضيات، و5 ميداليات برونزية.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فرسان منتخب الإمارات للقدرة خلال مشاركتهم في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، بعد تتويجهم بـ4 ميداليات ملونة في أول ظهور لرياضة القدرة ضمن منافسات الدورة.

مؤكداً أن هذا النجاح يأتي ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما يجسد المستوى المرموق والجهود الكبيرة التي تُبذل لتطوير هذه الرياضة الأصيلة المرتبطة بهوية وتاريخ دولة الإمارات العريق. وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم:

«فخورون بمجموعة الفرسان الذين رفعوا علم الإمارات عالياً في هذا المحفل القاري بكل جدارة واستحقاق، واضعين اسم الوطن نصب أعينهم في كل مرحلة من مراحل المنافسة. عندما تكون الغاية والهدف هي رؤية راية الوطن مرفوعة على الدوام، تتضاعف الجهود والمساعي لتحقيق أفضل النتائج، وقد جسد فرسان منتخبنا أسمى معاني الولاء والانتماء، بتصميمهم وإصرارهم على إنهاء السباق في المقدمة، ما أثمر عن هذا الإنجاز الباهر الذي يُعد صفحة مشرّفة في سجل مشاركات الإمارات».

وشارك وفد دولة الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، بوفد مكوّن من 152 رياضياً «107 لاعبين و45 لاعبة» تنافسوا في 19 رياضة تشمل كرة اليد، كرة السلة 33x، الفروسية «قفز الحواجز والقدرة»، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات «الطريق»، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الجولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية MMA.