فرسان القدرة على القمة.. الإمارات أول العرب في آسيوية الشباب بـ 31 ميدالية

وحصدت الإمارات 31 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبيات و9 ميداليات فضية و10ميداليات برونزية في المركز الثامن بجدول الترتيب، لتنهي الدورة في الصدارة العربية فيما تصدرت الصين جدول الترتيب العام برصيد 147 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 81 ميدالية، وكازاختسان بالمركز الثالث برصيد 93 ميدالية،.
وجاءت مملكة البحرين الدولة المستضيفة في المركز الثالث عشر «الثانية عربياً» برصيد 13 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 ميداليات برونزية، فيما حلت المملكة العربية في المركز الرابع عشر والثالث عربياً برصيد 22 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و13 ميدالية برونزية، وحلت كذلك العراق في المركز السابع عشر والرابع عربياً برصيد 14 ميدالية منها 3 ذهبيات، و6 فضيات، و5 ميداليات برونزية.
مؤكداً أن هذا النجاح يأتي ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما يجسد المستوى المرموق والجهود الكبيرة التي تُبذل لتطوير هذه الرياضة الأصيلة المرتبطة بهوية وتاريخ دولة الإمارات العريق. وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم:
«فخورون بمجموعة الفرسان الذين رفعوا علم الإمارات عالياً في هذا المحفل القاري بكل جدارة واستحقاق، واضعين اسم الوطن نصب أعينهم في كل مرحلة من مراحل المنافسة. عندما تكون الغاية والهدف هي رؤية راية الوطن مرفوعة على الدوام، تتضاعف الجهود والمساعي لتحقيق أفضل النتائج، وقد جسد فرسان منتخبنا أسمى معاني الولاء والانتماء، بتصميمهم وإصرارهم على إنهاء السباق في المقدمة، ما أثمر عن هذا الإنجاز الباهر الذي يُعد صفحة مشرّفة في سجل مشاركات الإمارات».
وشارك وفد دولة الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، بوفد مكوّن من 152 رياضياً «107 لاعبين و45 لاعبة» تنافسوا في 19 رياضة تشمل كرة اليد، كرة السلة 33x، الفروسية «قفز الحواجز والقدرة»، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات «الطريق»، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الجولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية MMA.