فرسان الإمارات يشاركون في بطولة القدرة بـ«آسيوية الشباب» بالبحرين



يشارك خمسة من فرسان الإمارات في النسخة المقبلة من بطولة القدرة، ضمن منافسة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، ومن المقرر أن تنطلق التحضيرات الرسمية مع وصول الخيول المشاركة في بطولة القدرة إلى مملكة البحرين 28 أكتوبر الجاري، على أن تجرى الفحوص البيطرية في اليوم التالي، قبل انطلاق منافسات القدرة والتحمل يوم 30 أكتوبر، فيما يقام الحفل الختامي للبطولة 31 أكتوبر الجاري.

وأعلن عن أسماء الفرسان الممثلين لفريق الإمارات في البطولة، وهم: عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وحميد فهد الكعبي، وخليفة راشد العميمي. يذكر أن جميع الدول المشاركة تضم 5 فرسان شباب يتنافسون على هذه البطولة، التي تجمع نخبة الفرسان الشباب من مختلف دول القارة الآسيوية.



وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «نتطلع إلى مشاركة مثمرة تجسد الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن على ثقة تامة من قدرة الفريق على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات المشرفة التي حققتها الإمارات في هذه الرياضة الأصيلة، التي تمثل جزءاً من تراثنا وثقافتنا في الدولة».

كما أكد أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، جهوزية الفريق لخوض التحدي وإثبات قدراته، قائلاً: «نحن على أتم الجاهزية والاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين، بعد فترة من التحضيرات المكثفة والتدريبات المستمرة التي خاضها فريقنا الوطني بروح عالية من الالتزام والمسؤولية. أثبت فريق الإمارات في مشاركاته السابقة أنه قادر على المنافسة المشرفة وتحقيق نتائج استثنائية تليق باسم الدولة ومكانتها الرياضية الرائدة».



يواصل فرسان الإمارات مسيرة التألق والريادة والتميز في البطولات العالمية، وعلى رأسها ذهبية وفضية الفردي ولقب الفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة (عمر 8 سنوات) في فرنسا 2025، إلى جانب إحراز لقب مونديال الشباب والناشئين في بوفتيا، رومانيا 2025. ويواصل الفرسان استعداداتهم بثقة لمواصلة هذه المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية الإمارات في المحافل الدولية.