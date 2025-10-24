سباقان تأهيليان يدشنان موسم القدرة بـ«بوذيب العالمية»



تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح غد السبت، موسم سباقات القدرة الجديد 2025 – 2026 بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كيلومتراً، والثاني لمسافة 80 كيلومتراً، ويشهد الحدث مشاركة واسعة من الإسطبلات وأندية الفروسية الساعية لتأهيل خيولها في مستهل الموسم. وتقام السباقات تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق الـ80 كم، إلى 3 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 40 كم، والمرحلة الثانية باللون الأزرق لمسافة 20 كم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20 كم وتم ترسيمها باللون الأبيض، ويتكون سباق الـ40 كم من مرحلة واحدة تم ترسيمها باللون البني.

سيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفق شروط السباق، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط، من أبرزها ألا يقل عمر الجواد عن خمس سنوات، وألا يتجاوز معدل نبضات القلب 56 نبضة في الدقيقة.



تنظم قرية بوذيب العالمية للقدرة مجموعة متنوعة من السباقات التي تغطي مختلف فئات رياضة القدرة، بدءاً من البطولات الكبرى لمسافتي 160 كم و120 كم، مروراً بالسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، ووصولاً إلى السباقات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين، بما يعكس شمولية الموسم وتنوع فعالياته.

من أبرز الفعاليات التي تستضيفها بوذيب هذا الموسم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي يقام على مدى أيام عدة، ويتضمن سباقات للفئات المختلفة تصل حتى مسافة 160 كم، كما تستضيف القرية بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كم، التي تقام بنسختها الثانية يوم 3 يناير 2026 بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول من داخل الدولة وخارجها.



يختتم موسم بوذيب بإقامة السباقات التأهيلية الختامية خلال شهر أبريل 2026، لتكون مسك ختام موسم زاخر بالبطولات والمنافسات التي تعكس مكانة بوذيب الراسخة أحد أهم ميادين القدرة في الدولة والمنطقة.

من جانبه أكد محمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، اكتمال الاستعدادات كافة لاستقبال سباقات الموسم الجديد 2025-2026 عبر السباقين التأهيليين بميادين قرية بوذيب.