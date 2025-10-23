أحمد الريسي: فرسان الإمارات قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في «الألعاب الآسيوية»



أكد الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اكتمال الاستعدادات للمشاركة في مسابقتي القدرة والتحمل وقفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، «البحرين 2025»، من خلال البطولات المحلية والدولية لفرسان دولة الإمارات، والنتائج المميزة المحققة لكافة الفئات، والتي عكست التطور الكبير في القدرات التنافسية لفرسان وفارسات الدولة، تتويجاً للدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في كافة المجالات.



وأضاف الريسي: إن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، تسهم في تنمية القدرات وتعزيز الخبرات للجيل الحالي من رياضيي دولة الإمارات، واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك مع المشاركين من 45 دولة على مستوى القارة، مشيراً إلى رياضة الفروسية لها إرثها الكبير في الدولة، من خلال الاهتمام المتعاظم الذي تحظى به، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية بالمشاركة في الفعاليات الدولية، لاسيما أن إضافة منافسات القدرة للنسخة الثالثة سيضفي المزيد من الإثارة على المنافسة بين المشاركين من دول القارة.



وأعرب رئيس الاتحاد عن أمنياته بالتوفيق لفرسان الإمارات في منافسات القدرة وقفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة، بالثقة الكبيرة في قدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق نتائج مميزة وإيجابية، لرفع علم الإمارات في منصات التتويج، على غرار المشاركات الناجحة والمشرفة بالبطولات الخارجية في رياضة الفروسية.