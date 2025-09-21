راشد المهيري يعانق «الذهب» في حفل أبطال مونديال رومانيا للقدرة





تزين حفل ختام بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة 2025 بعلم الإمارات، بعد الإنجاز الذي حققه فريق فرسان الدولة بالمحافظة على لقب الفردي للمرة الخامسة على التوالي، بواسطة فارسنا راشد محمد عتيق المهيري، بطل مونديال القدرة، الذي استضافت فعالياته مدينة بوفتيا في جمهورية رومانيا، بمشاركة 28 دولة. وأقامت اللجنة العليا للبطولة حفل مراسم تتويج الأبطال، بحضور خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وأحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وعدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية.



وقدم خليفة بن عبود على هامش الحفل دروعاً تذكارية من نادي دبي للفروسية إلى هوبرت شتيفان، رئيس مجلس مقاطعة إيلفوف في رومانيا، وغورغي بيستول، رئيس بلدية بوفتيا في رومانيا، بحضور ماريلينا ملادين، رئيس اتحاد الفروسية في رومانيا. وتسلم بطلنا راشد المهيري الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول، بعد إحرازه اللقب على صهوة «شارديل جايغر»، والبحريني سعود مبارك الميدالية الفضية، ومواطنه عيسى العنزي الميدالية البرونزية، فيما توج المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق، والإسباني بالفضية، والإيطالي بالبرونزية.



وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن الإنجاز العالمي في بطولة العالم للشباب والناشئين يؤكد ريادة فرسان الإمارات في المحافل الدولية بعد تتويج بطلنا الفارس راشد المهيري باللقب، متوجهاً بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير لأبناء الوطن، ما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات في شتى المجالات، من بينها رياضة الآباء والأجداد، التي يواصل فيها فرسان الإمارات مسيرة التميز، بفضل هذا الدعم والاهتمام.



من جانبه قاله خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، إن التتويج بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة يعكس الدعم الكبير، الذي تحظى به رياضة الفروسية وسباقات القدرة من القيادة الرشيدة، ما قاد إلى اعتلاء فريق فرسان الإمارات منصات التتويج العالمية، مشيداً بالعمل الجماعي وجهود فريق فرسان الإمارات، الذين مثلوا الدولة خير تمثيل، بعد أن تسلحوا بروح الفريق الواحد من أجل هدف واحد، وهو رفع علم الإمارات في المحفل العالمي.



وعبر أحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية، عن بالغ سعادته باعتلاء فارسنا راشد المهيري منصة التتويج، والمحافظة على لقب المونديال رغم صعوبة السباق، الذي امتدت فيه المنافسة حتى الرمق الأخير، ولكن فرسان الإمارات أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والتحدي، ليتحقق الإنجاز بعد فترة طويلة من التحضيرات للاستحقاقات الدولية، وليكللوا جهودهم بالهيمنة على البطولات العالمية في أوروبا بإحراز لقب مونديال الشباب والناشئين، إضافة إلى لقب العالم للخيول بعمر 8 سنوات في فئتي الفردي والفرق.



وأهدى البطل راشد المهيري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معرباً عن فخره واعتزازه بإحراز لقب المونديال لأول مرة في ثالث مشاركة عالمية له، والأخيرة على مستوى الشباب والناشئين، ويعتبر الإنجاز حافزاً كبيراً له قبل المرحلة المقبلة، التي يسعى فيها إلى إحراز لقب بطولة العالم للكبار، متوجهاً بالشكر لجميع زملائه الفرسان في الفريق، ولكل المدربين وأعضاء الطاقم الفني والإداري لبعثة المنتخب.



ورفع المدرب خليفة غانم المري بمناسبة هذا الإنجاز أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً أن اعتلاء منصات التتويج والعالمية وإحراز المركز الأول في مختلف المحافل الدولية، ومن بينها بطولة العالم للقدرة، التي لم يتحقق فيها الإنجاز بسهولة خاصة في ظل المنافسة القوية من مختلف المنتخبات المشاركة، أبرزها المنتخب البحريني الشقيق.