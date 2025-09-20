راشد المهيري يهدي الإمارات لقب مونديال رومانيا للقدرة



أضاف فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لفروسية الدولة بعد إحراز البطل راشد محمد عتيق المهيري لقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم والتي أقيمت فعالياتها اليوم السبت في مدينة بوفتيا بجمهورية رومانيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نخبة الفرسان من نحو 28 دولة، وأهدى المهيري اللقب الخامس على التوالي والثامن في تاريخ مشاركات الإمارات بعد إحرازه المركز الأول في فئة الفردي.



وحقق المهيري اللقب للمرة الأولى على صهوة «شارديل جايغر» مسجلاً زمناً قدره 5.33.01 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس البحريني سعود مبارك على صهوة «بولت» مسجلاً زمناً قدره 5.34.25 ساعات، وجاء مواطنه عيسى العنزي في المركز الثالث على صهوة «إرماين دارتغنان» مسجلاً زمناً قدره 5.36.31 ساعات، فيما حصد المنتخب الفرنسي المركز الأول في فئة الفرق يليه المنتخب الإسباني في المركز الثاني وأحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث.



شهد السباق حمدان المرر القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة الدولة لدى رومانيا، وخليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وأحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية، وهوبرت بتروا رئيس مجلس مقاطعة إيلفوف في رومانيا والذي زار بعثة منتخب الإمارات وهنأهم بمناسبة الفوز بلقب بطولة العالم بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في رومانيا.



وقدم فرسان الإمارات أداءً مشرفاً وعروضاً مميزة في مختلف مراحل البطولة عبر الفريق المكون من راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «هدير»، عيسى عبدالله عيسى علي عبدالله على صهوة «غيستي لا ماجوري»، علي عبدالله علي بن زايد الفلاسي على صهوة «غوروستي باغادي»، راشد محمد عتيق خميس المهيري على صهوة «شارديل جايغر»، وماجد جمال زعل بن كريشان المهيري على صهوة «كاستلبار كادبرا».



وحصد فرسان الإمارات العلامة الكاملة في بطولات القدرة العالمية هذا الموسم بعد إحراز ثنائية ثمينة في غضون شهرين بالفوز بلقب مونديال رومانيا للشباب والناشئين للقدرة وحصد لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في فئتي الفرق والفردي بواسطة البطل سيف المزروعي والوصيف عيسى المزروعي، التي أقيمت فعالياتها بمنطقة جوليانغ في فرنسا مطلع الشهر الماضي. وتقام صباح الغد الأحد مراسم تتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين التي استضافتها رومانيا لأول مرة.



بالعودة إلى مجريات السباق، دخل فرسان الإمارات أجواء المنافسة مبكراً بعد مطاردة الصدارة في المراحل الأولى حيث تصدر الثنائي البحريني سلطان الرميحي على صهوة «هاكتر دي كارلي» وفيصل العنزي على صهوة «فاغول» المرحلة الأولى لمسافة 31 كلم واحتل المركز الثالث فارسنا راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «شارديل جايغر» يليه رابعاً البحريني عيسى العنزي على صهوة «إيرماين دارتغنان»، فيما جاء خامساً فارسنا ماجد جمال المهيري على صهوة «كاستلبار كادبرا» أحد أبرز المرشحين في البطولة والذي لم يحالفه التوفيق.



واستمرت المنافسة الإماراتية البحرينية على المراكز الأولى في المرحلة الثانية الممتدة لمسافة 26 كلم والتي تصدرها الفارس عيسى عبدالله عيسى على صهوة «غيستي لا ماجوري» والذي نجح في المحافظة على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 20.5 كلم، قبل أن يسيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الرابعة لمسافة 28.5 كلم، لتشتد المنافسة في المرحلة الأخيرة حتى الرمق الأخير من السباق والتي تألق فيها البطل الإماراتي راشد المهيري.



