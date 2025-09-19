فرسان الإمارات يتطلعون إلى لقب مونديال رومانيا للقدرة



يخوض فرسان الإمارات، صباح الغد السبت، منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي تستضيفها مدينة بوفتيا الرومانية لمسافة 120 كم تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نخبة من الفرسان الواعدين الذين يمثلون نحو 28 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على لقب المونديال، وإضافة اللقب الثامن في رصيد الإمارات بعد احتكار المركز الأول في آخر 4 نسخ على مستوى الفردي، إضافة إلى إحراز لقب الفرق في 3 نسخ.

وتضم قائمة فرسان الإمارات في البطولة: راشد أحمد صغير الكتبي بطل النسخة الماضية، وعيسى عبدالله عيسى علي عبدالله، وعلي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، راشد محمد عتيق خميس المهيري، وماجد جمال زعل بن كريشان المهيري.



طموح

وأكد أحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية أن الإمارات تشارك في المونديال بطموح المحافظة على اللقب، وحصد إنجازات جديدة لفروسية الدولة، خاصة في رياضة سباقات القدرة والتحمل في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً أن فريق فرسان الإمارات على أتم الجاهزية للتحدي بعد اكتمال جميع التحضيرات للبطولة.



وأضاف الكعبي أن بعثة منتخب الإمارات بمتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية، حرصت على تسخير الإمكانات والجهود كافة، لنجاح مهمة منتخب الإمارات الذي يخوض البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، سواء في فئة الفردي أو على مستوى الفرق، ولا سيما أن فريق فرسان الإمارات يملك سجلاً مميزاً في تاريخ البطولة، متمنياً التوفيق لفرساننا في الحدث العالمي الذي تستضيفه رومانيا.

وأكد المدرب محمد السبوسي أن ثقتهم كبيرة بفرسان الإمارات الذين يقودون طموحات الإمارات في البطولة وسط مشاركة عالمية واسعة، مشيراً إلى أن رياضة القدرة الإماراتية ستواصل إنجازاتها في شتى الميادين والبطولات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنياً التوفيق لفرسان الإمارات في المونديال.



وأكد المدرب خليفة غانم المري أن منتخب الإمارات في رياضة سباقات القدرة تنتظره مهمة لمواصلة سلسلة الإنجازات العالمية في هذه الرياضة العريقة التي تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب» وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنياً أن تتكلل الجهود باعتلاء منصة التتويج، وإحراز المركز الأول في السباق الذي يضم مجموعة من المنتخبات القوية بجانب الإمارات، أبرزها منتخب البحرين.



سعادة

وأعرب الفارس راشد أحمد صغير الكتبي، بطل النسخة الماضية، عن سعادته بالمشاركة في مونديال رومانيا، طامحاً إلى المحافظة على اللقب، خاصة أن منتخب الإمارات يعد الرقم الأصعب في البطولة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن فرسان الإمارات يتسلحون بروح الفريق الواحد في التحدي العالمي وسيبذلون قصارى جهدهم للعودة بالذهب.

من جانبه قال الفارس راشد محمد عتيق خميس المهيري إنهم خاضوا معسكرات عدة في موسم الإعداد الصيفي في أوروبا، استعداداً للبطولة من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمونديال ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في ظل مشاركة دول عدة، لافتاً إلى المشاركة المونديالية تعد الثالثة له، وسيكون الجميع على قدر التحدي والطموح.



وأكد الفارس ماجد جمال زعل المهيري أنه فخور بالمشاركة مع كوكبة من الفرسان الواعدين من زملائه في المنتخب الذين سيقودون أفضل الخيول تحت إشراف نخبة من المدربين، موضحاً أن التحضيرات قبل البطولة كانت مثالية بعد المشاركة في سلسلة من السباقات بالمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

وأوضح الفارس علي عبدالله علي بن زايد الفلاسي أن طموح فريق الإمارات هو المركز الأول، سواء في فئة الفردي أو على مستوى الفرق، وسيوحدون جهودهم في السباق لرفع علم الإمارات على منصة التتويج، ورغم التغييرات الطفيفة التي يشهدها السباق لأول مرة، فإنهم سيقدمون أفضل ما لديهم للظهور بالصورة المشرفة باسم الإمارات.



وأبدى الفارس عيسى عبدالله عيسى علي عبدالله سعادته الكبيرة بالمشاركة لأول مرة في المونديال والتي تمثل فرصة واعدة له في المستقبل برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، مؤكداً أن السباق يتطلب التركيز لمسافة 120 كم، والالتزام بتوجيهات المدربين والمحافظة على الخيول، وتوزيع الجهد المطلوب على مختلف مراحل البطولة.



فحص

وأقيم إجراء قياسات الأوزان للفرسان، والفحص البيطري للخيول المشاركة، والمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، قبل انطلاق المنافسات. ولأول مرة في تاريخ المونديال، يقام السباق الذي يمتد لمسافة 120 كم على 5 مراحل، حيث تمتد المرحلة الأولى لمسافة 31 كم، والمرحلة الثانية لمسافة 26 كم، والمرحلة الثالثة لمسافة 20.5 كم، والمرحلة الرابعة لمسافة 28.5 كم، ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20.5 كم.