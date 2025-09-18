فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم للقدرة في رومانيا



أكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة بعد وصولهم إلى مدينة بوفتيا الرومانية التي تستضيف الحدث تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية يوم 20 سبتمبر الجاري لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة واسعة من نخبة فرسان العالم من 28 دولة.



ويمثل الإمارات في البطولة خمسة فرسان ينافسون على اللقب في فئتي الفردي والفرق وهم: عيسى عبدالله عيسى علي عبدالله، علي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، راشد أحمد صغير الكتبي، راشد محمد عتيق خميس المهيري، وماجد جمال زعل بن كريشان المهيري إلى جانب الطواقم الفنية والإدارية والمساندة ضمن بعثة المنتخب.

ودشن حفل افتتاح البطولة فعاليات الحدث بمشاركة فريق فرسان الإمارات وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية، كما أقيم الاجتماع الرسمي لممثلي المنتخبات المشاركة بحضور أحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية.



ويسعى منتخبنا الوطني إلى إحراز اللقب الثامن في سجل الإمارات والخامس على التوالي في فئة الفردي والثالث على مستوى الفرق، حيث يتطلع منتخبنا الوطني إلى المحافظة على اللقب الذي تحقق في مدينة كاستيلسجرات الفرنسية في 2023 عن طريق الفارس راشد أحمد صغير الكتبي الفائز بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، فيما حصد الوصافة زميله راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، إضافة إلى إحراز الفارس سعيد سالم المهيري اللقب العالمي 3 مرات على التوالي في 2017 و2019 و2021 في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.



جاهزية

وأكد فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض التحدي العالمي، وسط طموحات كبيرة ومعنويات عالية لمواصلة سلسلة الإنجازات المشرفة لرياضة الإمارات، وترسيخ مكانتها الرائدة في رياضة الفروسية وسباقات القدرة على الخريطة الدولية.



كما أعرب فرسان الإمارات عن فخرهم وسعادتهم بتمثيل الدولة في هذا المحفل الدولي، مؤكدين تطلعهم لمواصلة مسيرة الإنجازات للفروسية الإماراتية وخاصة على مستوى سباقات القدرة والتحمل، التي تملك فيها الدولة سجلاً ذهبياً في مختلف الميادين والبطولات.



وتقام البطولة على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب العاصمة الرومانية بوخارست، وتمثل البطولة منصة لاكتشاف ودعم مواهب الجيل الجديد في رياضة القدرة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية.



وتنطلق صباح الجمعة إجراء قياسات الأوزان للفرسان والفحص البيطري للخيول المشاركة إضافة إلى التحضيرات الأخيرة تمهيداً لانطلاق المنافسات في الحدث الذي تستضيفه رومانيا لأول مرة.

مراحل

وتم تقسيم السباق الذي يمتد لمسافة 120 كلم إلى 5 مراحل، حيث تمتد المرحلة الأولى لمسافة 31 كلم والمرحلة الثانية لمسافة 26 كلم والمرحلة الثالثة لمسافة 20.5 كلم والمرحلة الرابعة لمسافة 28.5 كلم ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20.5 كلم.