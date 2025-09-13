قمة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر اليوم

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يحتضن مضمار دونكستر في المملكة المتحدة، اليوم السبت، المحطة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قمة محطات الكأس الغالية بنسختها الثانية والثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، وتعزيز حضور ملاك ومربي الخيل العربي في مختلف دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات على صون مسيرة الخيل العربي، وإعلاء مكانته في جميع المضامير الدولية.

وتجمع محطة بريطانيا نخبة أبطال المستقبل في لقاء الأقوياء، الذي يقام ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، وذلك في ختام الديربي العربي الإنجليزي.

حيث يتنافس أبرز المهور والمهرات الممثلة لأعرق المرابط في بريطانيا وأوروبا على لقب الكأس الغالية، المصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والمخصصة للمهور والمهرات بعمر 4 سنوات، بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في بريطانيا وأوروبا، حيث تبلغ 400 ألف جنيه استرليني.

ويشارك في السباق ثمانية خيول، بواقع أربعة من فرنسا، وثلاثة من المملكة المتحدة، وواحد من قطر، ويُعد أبرز المرشحين «ليبو دي كارير» «المرتجز × المنارة دو كارير» تحت إشراف المدرب إلبان دي ميول، وقيادة الفارس ميكائيل برزالونا، للمالك وذنان ريسنغ، الذي يخوض السباق أيضاً بالمهر «منير» «المرتجز × منيره»، بإشراف المدرب داميان دو واتريغون.

وتحت قيادة الفارس جيان بيرنارد إيكيم، أما الشقب ريسنغ المربط المتوج في نسخة العام الماضي عبر «لوسيل» يدخل سباق محطة بريطانيا بالمهر «الذيب «أزادي × ذيبة»، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس فالح بوغنيم، بجانب المهر«شيحان» «المرتجز × الدوحة»، وذلك تحت إشراف المدرب فرانسو روهو، وقيادة الفارس توم ماركواند.