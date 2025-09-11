5 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال رومانيا للقدرة



يمثل 5 فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري في مدينة بوفتيا برومانيا لمسافة 120 كلم تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويسعى فرسان الإمارات إلى إحراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي بعد أن توجوا به في النسخ الأربع الماضية.



وضمت قائمة فرسان الإمارات كلاً من: عيسى عبدالله عيسى علي عبدالله، علي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، راشد أحمد صغير الكتبي، راشد محمد عتيق خميس المهيري، ماجد جمال زعل بن كريشان المهيري.



ويدافع فرسان الإمارات عن لقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة الذي استضافته في النسخة الماضية كاستيلسجرات الفرنسية، حيث حصد فرسان الإمارات الميداليتين الذهبية والفضية بقيادة الفارس راشد أحمد صغير الكتبي بطل المونديال على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وأحرز الوصافة راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا».

