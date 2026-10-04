رياضة القدرة في الإمارات .. ريادة عالمية وإنجازات تتخطى حدود المنافسة

رسخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في رياضة القدرة والتحمل، مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات الدولية، ومنظومة متكاملة تجمع بين الدعم المستمر، والبنية التحتية المتطورة، والتنظيم الاحترافي، وإعداد الفرسان.

وجاء التتويج الأخير لفرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر ثماني سنوات، التي أقيمت في البرتغال لمسافة 120 كيلومتراً، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة الإماراتية، بعدما نجح الفرسان في التفوق على نخبة من المشاركين يمثلون 26 دولة.

وفرض فرسان الإمارات هيمنتهم على منافسات البطولة بحصد لقبي الفردي والفرق، في تأكيد جديد على عمق قاعدة الفرسان، وتواصل نجاح منظومة إعداد الأجيال، وقدرتها على المحافظة على الريادة العالمية في مختلف الفئات العمرية، بما يعكس الاستمرارية في تحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

ورفع هذا الإنجاز رصيد الإمارات إلى تسعة ألقاب فردية في بطولات العالم للقدرة، إلى جانب ثلاثة ألقاب متتالية في منافسات الفرق، ما يعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الرياضة، والقدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها فرسان الدولة.

وخلال العقود الماضية، نجحت الإمارات في بناء منظومة متكاملة لرياضة القدرة، تجمع بين التنظيم الاحترافي، والتجهيزات الحديثة، والكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، بما وفر بيئة مثالية لاستضافة كبرى البطولات، واستقطاب نخبة فرسان العالم للمشاركة في السباقات التي تقام على أرض الدولة.

وتتميز بطولات القدرة التي تستضيفها الإمارات سنوياً بمستويات تنافسية مرتفعة، في ظل المشاركة الواسعة من الفرسان والفارسات، إلى جانب نخبة من الفرسان الدوليين، مستفيدة من الإمكانات المتطورة التي توفرها ميادين السباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، حيث تعد هذه المنشآت من بين أفضل مرافق رياضة القدرة على مستوى العالم، بما تضمه من بنية تحتية حديثة وتجهيزات متكاملة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

ويواصل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق دوره المحوري في دعم مسيرة هذه الرياضة، من خلال تطوير منظومة سباقات، وتعزيز التعاون مع القرى والإسطبلات المتخصصة، وتنفيذ البرامج الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولات المحلية والقارية والدولية، إلى جانب توفير الدعم اللازم لمشاركة فرسان الإمارات في مختلف الاستحقاقات الخارجية.

ويحرص الاتحاد على تنظيم روزنامة محلية متنوعة تشهد مشاركة دولية واسعة، مع العمل على توسيع قاعدة الممارسين، ودعم مشاركة المرأة في مختلف البطولات، وتوفير البيئة المناسبة التي تتيح للفرسان والفارسات فرص التطور والمنافسة.

وأعلن الاتحاد مؤخراً أجندة الموسم الجديد، التي تتضمن تنظيم 60 سباقاً على مدار سبعة أشهر، خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى أبريل 2027، موزعة على ثلاثة ميادين رئيسية هي مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده روزنامة رياضة القدرة في الدولة.

ويبرز ضمن أجندة الموسم الجديد استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 لمسافة 160 كيلومتراً، والمقرر إقامتها في 19 ديسمبر القادم والتي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، و تمثل إحدى أبرز المحطات الدولية المنتظرة في رياضة القدرة، وتؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات لدى الاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة أهم البطولات العالمية.

وتأتي هذه الاستضافة امتداداً لسجل حافل بالنجاحات التنظيمية، بعدما حظيت البطولات التي استضافتها الدولة بإشادة واسعة من المشاركين والوفود الدولية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في بطولات القدرة تعزز مكانتها العالمية في رياضة الفروسية، وترسخ دورها الريادي في تطوير هذه الرياضة من خلال استضافة البطولات وتنظيم البرامج والفعاليات النوعية، بما يسهم في المحافظة على السجل المشرف للدولة، ومواصلة المنافسة على الألقاب العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأوضح الريسي حرص الاتحاد على وضع خارطة طريق متكاملة لتنظيم البطولات، وإطلاق البرامج الداعمة لتطوير الفرسان، ومواكبة التطورات العالمية في رياضة القدرة، ضمن منظومة متكاملة تضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، وتعزز استمرار الإمارات في صدارة هذه الرياضة عالميا، بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، إن رياضة القدرة والتحمل في الدولة وصلت إلى مستويات عالمية من التنافسية، إلى جانب الشغف الكبير الذي يبديه الفرسان والفارسات للمشاركة في مختلف البطولات، وحرص الاتحاد على تنفيذ البرامج التطويرية الداعمة، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به قرى الفروسية والإسطبلات في إعداد الفرسان وتمكينهم من خوض المنافسات المحلية والدولية.

بدوره، أوضح الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة، أن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجيات تطويرية تستهدف دعم المستويات التنافسية، والارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات، للوصول إلى الإنجازات في المحافل العالمية، لاسيما أن أبطال دولة الإمارات أكدوا من خلال الإنجازات المحققة على مدار العقود الماضية الصورة المشرفة عن هذه الرياضة، والقدرة على تحقيق الطموحات الوطنية في البطولات الدولية.